Murat Kurum:Ülkemize dev eserler kazandırıyor, büyük yatırımları hayata geçiriyoruz

İstanbul'da açılışta konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, "Biz ülkemize dev eserler kazandırıyor, büyük yatırımları hayata geçiriyoruz" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan katlı otoparkın açılış törenine katıldı.

Bakan Murat Kurum, törenden önce önümüzdeki aylarda açılışı yapılacak olan kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Açılışta konuşan Bakan Kurum, son 10 yılda 600 bin konutun yenilendiğine değinerek şu anda da 140 bin konutun dönüşümü için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"Muhalefet hayırlı işlere takoz koyan zihniyete sahip"

Bakan Kurum, iyi günde de kötü günde de milletinin yanında olacaklarını belirterek, "Bugün Türkiye'deki muhalefet sadece beceriksizlikle, tembellikle açıklanamaz. Bizdeki muhalefet aynı zamanda hayırlı işlere takoz koyan bir zihniyete sahip." dedi.

Bakan Kurum açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Üzerlerine düşen vazifeleri beceremiyorlar"

"Bakın işte en son bugün, milletimize, gençlerimize, çocuklarımıza reva gördükleri şeyi sizlere açıklayayım. Biliyorsunuz Abdi İpekçi Spor salonu yıkıldı. Yerine, Gençlik ve Spor Bakanlığımız la birlikte TOKİ eliyle Türkiye'nin son yıllarda Basketboldaki başarılarını taçlandıracak muhteşem bir uluslararası basketbol sahası yapıyoruz. Tamamlandığında 37 bin metrekare salon alanı, 10 bin seyirci kapasitesiyle sınıfında en ileri özelliklere sahip olacak. Fakat bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi kalkmış, inşaatı durdurmaya çalışıyor. Burası, eskisi yerine yapılan bir salon olduğu halde buraya yeşil alan diyor, başka şeyler uyduruyor. Halbuki derdi başka, burada İSKİ'nin yeni salon için ayrılan arazide üzerine düşen vazifeler var, bunu beceremiyorlar; bahane edip çalışmayı durduruyorlar.

"Biz bunlara pabuç bırakacak değiliz"



Ayrıca projemize ait 14 bin metrekare yeşil alan varken, şu anda orada halihazırda bir yeşil alan olmamasına rağmen sanki; yeşil alan varmış gibi davranıyorlar. Milletimizin aklıyla alay ediyorlar. Hakikaten karşımızda yavrularımızın, gençlerimizin en güzel hizmeti alacağı, spor yapacağı bir tesisi durduran; kötü niyetli bir muhalefet var, kötü kalpli bir irade var. biz bunlara pabuç bırakacak değiliz, milletimize gençlerimize hizmet etmemizin önünde hiç kimse duramaz. Biz bu eseri Türk sporuna ve sporcusuna, gençlerimize, İstanbul'un güzel çocuklarına Allah'ın izniyle kazandıracağız." diye konuştu.