MÜSİAD ve ASKON, Türk lirasına destek açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinin ardından değişen kurla birlikte açıklama yapan MÜSİAD ve ASKON, Türk lirasına olan güvenin yeniden artacağına inandıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete yaptığı seslenişte güven çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Türk lirası 18 bandından 12 lira bandına gerilerken, birçok kesimden de destek açıklaması geldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Twitter'dan destek paylaşımı yaptı.

Asmanlı'nın yaptığı paylaşımda, MÜSİAD olarak son günlerdeki açıklamalarıyla hem iş dünyasına hem de vatandaşlara itidal çağrısında bulundukları aktarıldı.

"TL'YE OLAN GÜVENİN YENİDEN ARTIŞ KAYDEDECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUZ"

Asmalı, "Bu vesileyle söz konusu çağrımızı yineliyor, geçici ve suni gelişmelere göre yapılan fiyatlamaların kaybetmeye mahkum olduğunu tekrardan ifade etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu önlem paketiyle; başta Türk Lirası (TL) mevduatlarının çözülmesinin engellenmesi olmak üzere, döviz kurunu yukarı yönde baskı altında tutan birçok unsurun bertaraf edileceğine ve önümüzdeki günlerde TL'ye olan güvenin yeniden artış kaydedeceğine yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ÜRETEREK BÜYÜYEN TÜRKİYE HAYALİNDE BİZ DE VARIZ"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün tarihi bir konuşma gerçekleştirdiğini, üreten ve ürettiğiyle gerçek büyümeyi hedefleyen yeni ekonomi modelinin böyle güçlü enstrümanlarla destekleniyor olmasının iş dünyası tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanacağını bildirdi.

Aydın, Türk lirasına olan inanç ve güvenlerinin her zamanki gibi tam olduğunu belirterek, "Üreterek büyüyen Türkiye hayalinde biz de varız." ifadelerini kullandı.