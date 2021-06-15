Müsilajın balık ve midyeye etkisi olmadığı belirlendi

Müsilajın balık ve midyeye etkisi olmadığı belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekipleri, müsilaj nedeniyle balık ve midye üzerinde analiz yaptı. Yapılan analizlerde, müsilajın olumsuz etkisine rastlanılmadı.

Marmara Denizi'ni saran müsilajdan kurtulmak için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekipleri, balık ve midye üzerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerde müsilajın, balık ve midye üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı belirlendi.

"OLUMSUZLUK GÖRÜLMEDİ"

Genel Müdür Mustafa Altuğ Atalay, rutin olarak 2 haftada bir balık, midye ve su kolundan numune alınıp, yapılan analizlerin müsilaj nedeniyle sıklaştırıldığını söyledi.

Atalay, balık ve midyenin halk sağlığı açısından sürekli kontrol altında tutulduğunu belirterek, "Müsilaj başladığı günden itibaren bu analizler devam ediyor hatta son zamanlarda bu periyot sıklaştırıldı.

Yaptığımız analizlerde balığın yenmesine, midyenin tüketilmesine herhangi bir olumsuz etki edecek veriye, analize rastlanmadı.

Analizlerde pek çok parametreye bakılıyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk görülmedi.

Laboratuvarlarımız hafta sonu çalıştı. Analiz sonuçlarımız bugün itibarıyla tekrar elimize geldi.

Herhangi bir anormallik yok. Bu analizler devamlı yapılacak. Herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşıldığında gerekli tedbirler alınır." diye konuştu.





"ANORMAL BİR DURUM YOK"

Atalay, müsilajın içinde şu ana kadar tespit edilebilmiş zehirli maddenin olmadığını belirterek, "Bazı hocalarımız ağır metal zehirlenmesi gibi anlatıyorlar. Müsilaj ne toksindir ne de ağır metal ile bir ilişkisi yoktur.

Bunu verilerimiz bize net bir şekilde gösteriliyor.

Müsilaj, alglerin, mikro şekilde oluşmuş yosunların etrafa verdiği salgıların oluşturduğu bir yapı.

Dolaysıyla zehirli bir madde yok ama biz her ihtimale karşı karadan gelecek bir kirletici, gemilerin bırakabileceği bir etkiyi dikkate alarak yıllardır hem balıkta hem de diğer canlılarda analizlere devam ediyoruz.

Şu anda anormal bir durum yok." dedi.





"TEDBİR AMAÇLI KISITLAMA OLABİLİR"

Genel Müdür Atalay, anormal durumda o bölgede avcılık ve toplayıcılık faaliyetlerinin durdurulacağını, piyasada ürünleri varsa da toplatılmasının sağlanacağını kaydederek, "Denizlerimizde genel itibarıyla rastlanılmış bir olay değildir bu ama tedbir amaçlı balık avcılığına getirilen kısıtlamalarla bunlar rahatlıkla kontrol altına alınabilir.

Müsilaj var, elbette bir gerçek; ama müsilajın içinde şu ana kadar tespit edilebilmiş zehirli bir madde yok.

Çeşitli hocalar veya bilimsel araştırmalar müsilajın içinde toksin üretebilen alglerin olduğunu söylüyor; ama bu zaten Marmara'da var.

Önemli olan 'balıklara ve diğer canlılara yansımış mı yansımamış mı', biz bunların analizlerini yapıyoruz. Şu ana kadar yansımadığını biliyoruz. Biraz önce aldığımız numune örnekleri de balıkların temiz olduğunu gösteriyor bize" diye konuştu.



