Muşlu aileler evlat nöbetinde: Türk bayrağına hainlik yapan gitsin bu ülkeden Evlatları dağa kaçırılan ailelerden baba Halit Altun, HDP'ye seslenerek, "Çocuklarımızı geri getirmediğiniz sürece biz burada olacağız. Bu çocukların dağa götürülmesindeki sebep sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

AA & Ensonhaber

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor.

Çocukları, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anne ve babalar, HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

İlk olarak 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlayan eylem, çok sayıda aileye umut oldu.

Farklı kentlerden yollara düşen anne ve babalar, Van, Muş, Hakkari ve Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılarak seslerini duyurmaya başladı.

Bu süreçte 40 aile evladına kavuşmuş oldu. Ardından umutlar arttı...

Pankartlar açıldı

Her hafta çarşamba günü inançla bir araya gelen aileler, bugün de toplandı.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

"Bu çocukların dağa götürülmesindeki sebep sizlersiniz"

Baba Halit Altun, 8-9 yıldır oğlunun gelmesini beklediğini, çocuklarına kavuşuncaya kadar davalarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Çocuklarını HDP'den istediklerini belirten Altun, şöyle konuştu:

Çocuklarımızı geri getirmediğiniz sürece biz burada olacağız. Bu çocukların dağa götürülmesindeki sebep sizlersiniz. HDP buradan sesimi duysun. HDP çocuklarımızı götürmüş, o geri getirecek. Oğlum, Muhsin belki beni dinliyorsundur. O bölgenin sana faydası olmaz. Yuvana, babana ve kardeşine gel. Eğer hayatta isen beni de duyuyorsan çık gel.

"Niye bunca ailenin derdi sorulmuyor"

Anne Gülbahar Teker de dağa kaçırılan oğlu için eyleme katıldığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Tek bir çocuk dahi dağda kalmayıncaya kadar eylemime devam edeceğim. Oğlum, sana sesleniyorum, gel teslim ol. Biz buradayız, hiç kimseden de korkmuyoruz. Bunca aile Muş'ta, Diyarbakır'da, Van'da ve Hakkari'de çocukları için eylem yapıyor. Niye bunca ailenin derdi sorulmuyor. Çocuklarımızı geri getirsinler.

"Türk bayrağına hainlik yapan gitsin bu ülkeden"

Baba Şemsettin Özcan ise yaklaşık üç yıldır eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

Çocuklarının geri gelmesini istediklerini ifade eden Özcan, şunları kaydetti: