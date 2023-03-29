Muşlu aileler yağmura rağmen evlat nöbetini sürdürdü 6 yıl önce terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan baba, "Türk bayrağının altında kim olursa olsun hainlik yaparsa Allah belalarını versin." diyerek sitem etti.

AA & Ensonhaber

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti, binlerce aileye umut oldu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP'yi sorumlu tutarak il binaları önünde çadır kurdu.

Yaz-kış demeden direnişlerini sürdüren aileler, 4'üncü yıla giriyor.

Bu süreçte çok sayıda anne ve baba, teslim olan evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Sevinç gözyaşlarının yaşandığı evlat nöbeti, Muşlu aileleri de harekete geçirdi.

Yağmura rağmen nöbeti sürdürdüler

Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürüyor.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen ve çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, 6 yıl önce HDP'nin çocuğunu kandırdığını belirtti.

"Bayrağımız altında yaşayıp hainlik yapıyorlar"

Oğlunu HDP'den ve terör örgütü PKK'dan istediğini belirten Özcan, şöyle konuştu:

Çocuklarımızı kaçırıp nereye verdiler? Türk bayrağının altında kim olursa olsun hainlik yaparsa Allah belalarını versin. Devletine hizmet vermezsen kimlere vereceksin. Bizler çocuklarımızı HDP'den alıncaya kadar burayı terk etmeyeceğiz. Bayrağımız altında yaşayıp hainlik yapıyorlar. Eğer bunlar ülkemize hainlik yapıyorsa meclise girmeye de hakları yoktur. Bütün Kürtleri kandırıyorlar. Boş vaatler verip çocuklarımızı kandırıyorlar. HDP'lilerden para pul istemiyoruz, sadece çocuklarımızı geri vermelerini istiyoruz. Buradan çocuğuma sesleniyorum. Oğlum eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol.

"Devletimiz her türlü desteği vererek sizlere sahip çıkacaktır"

Anne Naciye Sönmez Yıldız da şu ifadeleri kullandı: