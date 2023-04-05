Muşlu ailelerin evlat nöbeti devam ediyor: HDP önünde 'Halk düşmanı parti' pankartı açtılar Çocuklarına kavuşmak umuduyla evlat nöbetine katılan annelerden Ayten Koçhan, "Yılanın başı HDP'dir. Getirsinler evlatlarımızı teslim etsinler." dedi.

AA & Ensonhaber

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti, umut olduğu şehirlerde de devam ediyor.

Farklı illerden eylemlere katılan aileler evlatlarına sesleniyor.

Muşlu aileler her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi bugün de sürdürdü.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, parti il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Pankartlar açtılar

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

"Yılanın başı HDP'dir"

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Koçhan, şu ifadeleri kullandı:

Beni görüyorsan duyuyorsan gel teslim ol. Bir kişi dağda kalana kadar eylemime devam edeceğim. Korkmayın, biz hep buradayız. Ciğerlerimiz yandı. Yılanın başı HDP'dir. Getirsinler evlatlarımızı teslim etsinler. Yeter annelerinin babaların ağladığı. Evlat hasretine dayanamıyoruz.

"HDP çocuklarımızın nerede olduğunu biliyor"

Şahinaz Özcan da HDP'nin çocukları kaçırıp PKK'ya teslim ettiği anlattı.

Çocuklarının kandırıldığını belirten Özcan, şunları kaydetti: