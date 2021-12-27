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    Muşlular araçlarını soğuk havadan, naylon ve battaniyeyle koruyor

    Hava sıcaklığının giderek düştüğü şehirde yaşam koşulları zorlaşırken araçlar, battaniye ve naylon gibi eşyalarla korunuyor.
    • DHA
    • 27.12.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 09:46
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    Muşlular araçlarını soğuk havadan, naylon ve battaniyeyle koruyor

    Muş'ta bir haftadır etkili olan kar yağışının beraberinde getirdiği dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

    GECELERİ EKSİ 15 DERECE

    Geceleri eksi 15 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, sokaklarda buzlanmalara neden olurken, bazı binaların çatılarında 1 metreyi aşkın buz sarkıtları oluştu.

    Bazı iş yeri ve araç camları buzla kaplanırken, vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

    Muşlular araçlarını soğuk havadan, naylon ve battaniyeyle koruyor VİDEO

    Naylon ve battaniyelerle araçlarını geceden saran vatandaşlar ise dondurucu soğuğa karşı önlem almaya çalıştı.

    Ağaç ve tel örgülerin kırağı tutarken, soğuk hava bir yandan çileye dönüşüp, bir yandan da eşsiz manzarası ile görenleri hayran bırakıyor.

    VATANDAŞ ÇİLESİNİ ANLATTI

    Kentte hava sıcaklığının aşırı derece düşmesinden dolayı araçlarının zor çalıştığını belirten Ferhat Çağlayan, "Araçlarımızı daha rahat bir şekilde çalıştırabilmek için branda, naylon ve battaniyelerle örtmek zorunda kalıyoruz. Özellikle gece hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşüyor." şeklinde konuştu.

    "HAVA ÇOK SOĞUK"

    Durumdan etkilenen Fatih Karakaya da, "Hava sıcaklığı eksi 15 derece ve çok soğuk. Millet aracını battaniye ve naylonla sararak kapatıyor." dedi

    Muşlular araçlarını soğuk havadan, naylon ve battaniyeyle koruyor #1

    "DÜKKANIMIN KAPISI DONMUŞTU"

    Bir hafta boyunca etkili olan kar yağışının yerini dondurucu soğuklara bıraktığını vurgulayan Aydın Karakaya da, "Dükkanımın kapısı donmuştu ve sabah açmakta zorlandım. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

    Muşlular araçlarını soğuk havadan, naylon ve battaniyeyle koruyor #2

    Muşlular araçlarını soğuk havadan, naylon ve battaniyeyle koruyor #3

    Muşlular araçlarını soğuk havadan, naylon ve battaniyeyle koruyor #4

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