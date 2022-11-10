- Haberler
- Gündem Haberleri
- Muş'ta 1514 rakımlı tepeye 1514 metrekarelik Türk bayrağı
Muş'ta 1514 rakımlı tepeye 1514 metrekarelik Türk bayrağı
- 10.11.2022 - 11:22
- Güncelleme : 10.11.2022 - 11:41
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası sebebiyle Muş Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, Muş-Kulp kara yolunun 1’inci kilometresinde yer alan Bayrak Tepe'ye kilit parke taşıyla 1514 metrekarelik Türk bayrağı görseli çizdi.
Polisler tarafından özenle tek tek boyanan parke taşlarından oluşturulan Türk bayrağı görseli, bugünkü törene yetiştirildi.
Selam durdular
Saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk’ü anan polisler, saygı duruşunda bulunarak Bayrak Tepe’ye yapılan Türk bayrağı ve açılan Atatürk posterine selam durdu.
30 günde tamamlanarak kente yeni bir silüet kazandıran çalışmada, 35 metreküp beton ile 1,5 ton kırmızı ve beyaz boya kullanıldı.
Kentin birçok noktasından görülüyor
Gece aydınlatması ve gündüz görüntüsüyle izleyenleri beğenisini toplayan Türk bayrağı, kentin birçok noktasından görülebiliyor.
DHA'nın haberine göre bayrak, ayrıca Diyarbakır, Bingöl ve Bitlis kara yolundan da izlenebiliyor.