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    Muş'ta 1514 rakımlı tepeye 1514 metrekarelik Türk bayrağı

    Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 10 Kasım için 1541 rakımlı Bayrak Tepe’ye parke taşlarıyla 1514 metrekarelik Türk bayrağı görseli oluşturulup, Atatürk posteri açıldı.
    • 10.11.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 11:41
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    Muş'ta 1514 rakımlı tepeye 1514 metrekarelik Türk bayrağı

    10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası sebebiyle Muş Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, Muş-Kulp kara yolunun 1’inci kilometresinde yer alan Bayrak Tepe'ye kilit parke taşıyla 1514 metrekarelik Türk bayrağı görseli  çizdi.

    Polisler tarafından özenle tek tek boyanan parke taşlarından oluşturulan Türk bayrağı görseli, bugünkü törene yetiştirildi.

    Selam durdular

    Saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk’ü anan polisler, saygı duruşunda bulunarak Bayrak Tepe’ye yapılan Türk bayrağı ve açılan Atatürk posterine selam durdu.

    30 günde tamamlanarak kente yeni bir silüet kazandıran çalışmada, 35 metreküp beton ile 1,5 ton kırmızı ve beyaz boya kullanıldı.

    Kentin birçok noktasından görülüyor

    Gece aydınlatması ve gündüz görüntüsüyle izleyenleri beğenisini toplayan Türk bayrağı, kentin birçok noktasından görülebiliyor.

    DHA'nın haberine göre bayrak, ayrıca Diyarbakır, Bingöl ve Bitlis kara yolundan da izlenebiliyor.

    Muş ta 1514 rakımlı tepeye 1514 metrekarelik Türk bayrağı #1

    Muş ta 1514 rakımlı tepeye 1514 metrekarelik Türk bayrağı #2

    Muş ta 1514 rakımlı tepeye 1514 metrekarelik Türk bayrağı #3

    Muş ta 1514 rakımlı tepeye 1514 metrekarelik Türk bayrağı #4

    Muş ta 1514 rakımlı tepeye 1514 metrekarelik Türk bayrağı #5

    Muş ta 1514 rakımlı tepeye 1514 metrekarelik Türk bayrağı #6

    Muş ta 1514 rakımlı tepeye 1514 metrekarelik Türk bayrağı #7

    Muş ta 1514 rakımlı tepeye 1514 metrekarelik Türk bayrağı #8

    Muş ta 1514 rakımlı tepeye 1514 metrekarelik Türk bayrağı #9


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