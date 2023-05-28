Muş'ta 83 yaşındaki annesini sırtında sandığa götürdü

İHA

Beklenen gün geldi...

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde merak edilen sonuçların açıklanmasına sayılı saatler kaldı.

Renkli görüntülerin yaşandığı sandık başında bir vatandaşı görenler tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy kullanmak isteyen 83 yaşındaki parkinson hastası Dilber Tunç’ur isteğini oğlu Kasım Tunç yerine getirdi.

Annesinin oy kullanması için 112 İl Ambulans Servisine başvuru yapmakta geciken Kasım Tunç, annesini sırtında taşıyarak oy kullanacağı sınıfa getirdi.

Buradaki işlemlerinin ardından eline aldığı oy pusulası ile oğlunun sırtında kabine giden Tunç, oy kullanma görevini yerine getirdi.

Oğlunun sırtında oyunu kullanan Tunç, zarfı sandığa atarak seçimin hayırlara vesile olmasını istedi.

Annesinin oy kullanması için 112 İl Ambulans Servisine başvuru yapmakta geciktiğini ifade eden Kasım Tunç ise, şu şekilde konuştu:

Annem parkinson hastası, evde oy kullanma işlemini yapamadığımız için annem oyunu sandık başında kullanmak istedi. Ben de annemi sırtıma alarak sandığa getirdim. Annemin belki son oyu olacak.



Bunun ülkemize, devletimize hayırlısı olmasını diliyoruz. Ülkenin ikinci yüzyılı için hayırlı olmasını diliyoruz. Annemin oy kullanması için 112 İl Ambulans Servisine başvuru yapmakta geciktiğim için böyle bir çözüm buldum.