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    Muş’ta Eren Abluka-8 Operasyonu başlatıldı

    Muş'ta Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu başlatıldı. Operasyona 588 personel katılıyor.
    • 29.04.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 09:43
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    Muş’ta Eren Abluka-8 Operasyonu başlatıldı

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Muş'ta 'Eren Abluka-8 (Muş-Kartavin) Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu' başlatıldı.

    588 personel görev alıyor

    Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 588 personel görev alıyor.

    Operasyonlar hız kesmeden sürecek

    DHA'nın haberine göre yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka’ operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

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