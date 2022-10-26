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    Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 42’ye yükseldi

    Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki annelerin sayısı, 79’uncu haftada 42’ye yükseldi.
    • 26.10.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 14:10
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    Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 42’ye yükseldi

    HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, eyleme devam ediyor.

    Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK’dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK’ya lanet okudu.

    Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı.

    Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan 41 aileye, bir destek de Sağ Ailesi'nden geldi. Her geçen gün sayıları artarak güç kazanan ailelerin kararlı bekleyişleri sürüyor.

    "Çocuklarımız için buradayız"

    HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısının 42’ye çıktığını ifade eden anne Naciye Sönmez Yıldız, "İnşallah sayımız daha da artar. Çocuklarımız için buradayız. Çocukların dağdan gelmesi için mücadele ediyoruz. HDP kapatılsın. İnsanlar artık üzülmesin. Yeter analar babalar ağladı. Çocuklarımızı geri göndersinler. Çocuklarımızı istiyoruz. Devlet babamızdır, devlet her şeyimizdir. Oğlum gelip devletine teslim olsun. Yeter artık. Herkes HDP’nin çocukları kandırdığını biliyor. 10 yaşında, 12 yaşında, 14 yaşında çocukları kandırıp götürüyorlar. Çocuklarımız geri dönene kadar bu mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

    Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 42’ye yükseldi ViDEO

    "Her akşam gözlerimden yaş akıyor"

    2009 yılından bu yana haber alamadığı oğlu Fırat Sağ için ilk defa eyleme katılan ve Türkçe bilmeyen anne Neriman Sağ da Kürtçe yaptığı açıklamada, "Oğlum 13 yıl önce İstanbul’dan götürüldüğünde henüz 14 yaşındaydı. Biz istiyoruz ki evine, annesinin ve babasının yanına geri dönsün. Onu çok merak ediyoruz. Oranın faydası yok. Oğlumu kandırdılar, çünkü 14 yaşında bir çocuktu. Onların fikrinde değildi. Bugün HDP binası önüne gelip eyleme katıldım. Burada çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı göndersinler. Çocuğumu istiyorum. Baban hasta oğlum. Ağlamaktan gözlerim görmüyor. Her akşam gözlerimden yaş akıyor." ifadelerini kullandı.

    Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 42’ye yükseldi #1

    "Oğlum sesimi duyuyorsa gelsin devlete teslim olsun"

    6 yıldır oğlundan haber alamadığını kaydeden anne Şahinaz Özcan ise "Hiçbir haber alamadım, var mı yok mu bilmiyorum. Oğlum nerede? Oğlum sesimi duyuyorsa gelsin devlete teslim olsun. Çocuklarımızı kandırıp götürüp devlete düşman etmişler. HDP çocuğumun kayıp olduğunu biliyor ama bize doğru konuşmuyorlar. Oğlumu HDP’den, PKK’dan istiyorum. Gelsin devlete teslim olsun. HDP ve PKK, milletin evini yıktı. Yeni bir aile daha aramıza katıldı. İnşallah o da oğlundan bir haber alır." diye konuştu.

    Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 42’ye yükseldi #2

    Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 42’ye yükseldi #3

    Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 42’ye yükseldi #4

    Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 42’ye yükseldi #5


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