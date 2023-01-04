Muş'ta evlat nöbetindeki anne: Yılanın başı HDP'dir

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan anneler, HDP İl binası önünde evlatlarına seslenerek "Yılanın başı HDP'dir" ifadelerini kullandı.

Evlatları hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin farklı illerde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Muş'ta HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, 89. haftada da eylemlerine devam etti.

Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi.

"Artık yeter, yakamızdan düşün"

Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı.

"Yılanın başı HDP'dir"

Yaklaşık 2 yıldır evlatları için HDP önünde evlat nöbet tutuklarını anlatan anne Ayten Koçhan, "2 senedir buradayız. Halen de buradayız. Biz eylemimize devam edeceğiz. 7 senedir evlat hasreti yaşıyoruz. Biz evlatlarımız için buradayız.

Oğluma sesleniyorum, Ersin oğlum yeter, dön. Yolunuz yol değil dönün. Gelin teslim olun. Yeter analar babalar ağladı. Biz HDP'den ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP'dir. Çocuklarımızı versinler. Yeter artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Gelin teslim olun." dedi.

"Çocuğumu HDP, PKK ve Amerika için yetiştirmedim"

İHA'nın haberine göre, evladını HDP, PKK ve Amerika için yetiştirmediğini vurgulayan baba Şemsettin Özcan ise "6 senedir bu acıyı çekiyoruz. 6 senedir çocuğumu HDP götürmüş. 3 yıldır HDP'nin önünde eylem yapıyorum. HDP çocuğumu verene kadar buradan girmiyorum. HDP çocuğumu kaçırdı götürdü, PKK'ya verdi, PKK götürdü Amerikaya verdi. Ben çocuğumu onlardan istiyorum.

Benim çocuğumun ne işi var orada. Ben çocuğumu kendim için yetiştirdim; HDP, PKK ve Amerika için yetiştirmedim. Ben diyorum HDP'yi kapatın. HDP'yi Meclis'e sokmayın. HDP'nin Türkiye'ye hiçbir faydası yok. Oğlum sesimi duyuyorsan gelin teslim olun. Orada hiçbir şey yok. Onların çocukları hepsi okulda bizimkiler dağın başında, Allah onların belasını versin." diye konuştu.