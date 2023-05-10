Muş'ta evlat nöbetindeki baba: Yılanın başı HDP ile PKK'dır PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan baba, "Bunca yıldır bizler evlatlarımız için HDP'nin kapılarında nöbet tutuyoruz. Çocuklarımızın sorumluluğu onlarda." diyerek sitem etti.

AA & Ensonhaber

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti çok sayıda aileye umut oldu.

Çocukları, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anne ve babalar, HDP il binaları önünde direniş başlattı.

Bu süreçte toplamda 40 aile evladına kavuştu.

Kararlılıkla yapılan eylem bugün Muş'ta da devam etti.

Pankartlarla eylem düzenlediler

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

"Bizler ciğerlerimiz için buradayız"

Anne Ayten Koçhan, 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Çocuğumu istiyorum. Onlardan mal, mülk veya para istemiyorum. Bizler ciğerlerimiz için buradayız, başka da bir şey değil. Tek bir çocuk dağda kalmayıncaya kadar eylemimize devam edeceğiz. Ersin oğlum, beni duyuyorsan dön gel. Gel teslim ol, yolunuz yol değildir. Onlar sizleri kandırıyorlar. Gelin devletinize teslim olun.

"Yılanın başı HDP ile PKK'dır"

Baba Halit Altun da, "Yıllardır evlat hasreti çekiyoruz. Bunca yıldır bizler evlatlarımız için HDP'nin kapılarında nöbet tutuyoruz. Çocuklarımızın sorumluluğu onlarda. HDP şunu bilsin ki çocuklarımız getirilinceye kadar nöbetimizden ve davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar bizler davamızın peşindeyiz. Yılanın başı HDP ile PKK'dır. HDP'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bunu herkes bilsin." şeklinde konuştu.