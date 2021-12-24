Merkezden 50 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyü, bir haftalık kar yağışının ardından adeta kara gömüldü. Köyde kardan tüneller oluşurken vatandaş ise mücadele veriyor.

Muş'un 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde bir haftadır etkisini gösteren kar yağışı, tek katlı evleri adeta kara gömdü.

Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta, 100 hane ve 700 nüfusu olan köyde, kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

KARDAN TÜNEL OLUŞTU

İş makinelerinin giremediği sokaklarda, kapı ve pencereler kardan kapanma noktasına gelirken, küreklerle yol açan köylüler kardan tüneller oluşturdu.

Evlerin, araçların ve traktörlerin kar altında kaldığı köyde, kapı önlerine asılan çamaşırlar ise soğuk havanın etkisiyle donuyor.

Geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar ise günde iki defa hayvanlarını kar üzerinde güçlükle besliyor.

Muş'ta kar kalınlığı 2 metreyi aştı, kardan tüneller oluştu ViDEO

"KÖYÜMÜZ KARIN ALTINDA KAYBOLMUŞ"

Köy halkından Eyyüp Omur ise “Bütün evler karın altında kaybolmuş durumda. Köyde 2 metreyi bulan kar var. İş makineleri köyün yolunu açtı. Köy içindeki dar sokaklara iş makinaları giremediği için bizler küreklerle açıyoruz. Böylelikle komşularımıza gidiş gelişlerimizi sağlıyoruz. Evlerimiz kapı girişini kürekle açmışız ve tünel gibi olmuş. Köyümüz karın altında kaybolmuş." ifadelerini kullandı.

"NE KADAR YAĞARSA YAĞSIN BİZİ SEVİNDİRİYOR"

Yine köylülerden Kerem Yöndem, “Ne kadar kar yağarsa yağsın bizi sevindiriyor. Köyün içinde bazı sokaklara iş makineleri giremediği için tüneller oluştu. Birkaç gündür yolumuz kapalıydı. Allah devletimizden razı olsun bugün yollarımızı da açtı. Akşam kapıların önünü temizliyoruz, sabah aynı manzarayla karşılaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

"ORTA MAHALLEMİZDE TÜNELLER OLUŞTU"

65 yaşındaki köy sakinlerinden Salih Özçelik ise, “Sabah kapıları temizliyoruz akşam yine aynı kar yağıyor. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Yolumuz şu anda açık durumda. Yolumuz açılmasa evden çıkamıyoruz. Orta mahallemizde tüneller oluşmuş durumda. Tünellerin içinden gidip geliyoruz.” ifadelerini kullandı.









