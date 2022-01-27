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    Muş'ta kar kütlesinden son anda kaçan genç

    İş yerinin giriş kapısında biriken karı temizleyen genç, 8 katlı binanın çatısından düşen buz kütlesi yüzünden korku dolu anlar yaşadı.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 10:44
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    Muş'ta kar kütlesinden son anda kaçan genç

    Muş'un Kültür Mahallesi'nde kürekle babasına ait dükkanın önünde biriken karı temizleyen Mikail Mete, bir anda gelen seslerle irkilip dükkana doğru adım attı.

    Bu sırada çatıdan kar ve buz kütleleri düştü.

    SANİYELERLE KURTULDU

    Genç adam buz kütlesi altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar ise iş yerinin güvenlik kamarasına yansıdı.

    Muşta'ta kar temizlerken ölümden döndüğü anlar kamerada

    "KAÇMASAYDIM ÖLEBİLİRDİM"

    Olayla ilgili konuşan Mete, "Temizlik çalışmasına başladığım sırada bir ses duydum ve hemen büyük bir korkuyla geri adım attım. Geri adım atmam ile yukarıdan bir buz kütlesi düştü. Son anda kendimi geriye atmasaydım, buz kütlesi tam olarak benim kafama gelecekti ve ölebilirdim." dedi.

    "GEÇEN SENE DE AYNISINI YAŞADIM"

    İki defadır ölümden döndüğünü dile getiren Mete "Geçtiğimiz yıl da buna benzer bir olay yaşamıştım. Aynı şekilde, aynı yerde yine büyük bir buz kütlesi tam olduğum yere düştü. Böylelikle iki defadır ölümden dönüyorum." diye konuştu.

    Muş ta kar kütlesinden son anda kaçan genç #1

    Muş ta kar kütlesinden son anda kaçan genç #2


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