Muş'ta MHP milletvekili adayına kendi sandığından oy çıkmadı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş Milletvekili 2'inci Sıra Adayı Haluk Zeki Öğreten'in de oy kullandığı Murat Mahallesi'ndeki 1021 nolu sandıkta partisine hiç oy çıkmadı.

İHA

14 Mayıs seçimlerinde milletvekilliği sonuçları netleşse de yankıları sürüyor.

Son olarak Muş MHP İlçe Başkanı Burhan Yıldırım, ilçe seçim kurulunda aldığı tutanakta 1021 nolu sandıkta Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiç oy almadığını söyledi.

"Haluk Zeki Öğreten’in kendisinin de seçmen olduğu sandıkta MHP’ye hiç oy çıkmadı"

Burhan Yıldırım, “2018 genel seçimlerine göre Malazgirt’te oyumuzu yaklaşık yüzde 90 artırdık. Fakat il genelinde milletvekili çıkarmamıza yetmedi. Muş 2'nci sıra milletvekili adayımız Haluk Zeki Öğreten’in Murat Mahallesi 1021 nolu sandıkta kendisinin de seçmen olduğu sandıkta MHP’ye hiç oy çıkmadığını ilçe seçim kurulunda aldığım sandık sonuçlarında fark ettim” dedi.

Vekil adayı da söyledi

Dikkat çeken ayrıntının ardından bu kez de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş Milletvekili 2’nci Sıra Adayı Haluk Zeki Öğreten konuya değindi.

Öğreten, sosyal medyada bir yorumunda kendi oy kullandığı sandıkta Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) hiç oy çıkmadığını belirtti.