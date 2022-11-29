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    Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcudan 2,5 milyon liralık altın çalındı

    Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcu dükkanına 4 şahıs girerek hırsızlık yaptı.
    • 29.11.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 15:44
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    Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcudan 2,5 milyon liralık altın çalındı

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde, sanatçı Mustafa Ceceli’nin ailesine ait kuyumcu dükkanına sabah 04.00 sıralarında hırsızlar girdi.

    Dakikalar içinde altınları çalıp kayboldular

    Hırsızlar, girdikleri kuyumcu dükkanın kapısını levye ile açtı.

    4 şahıs, dakikalar içinde tezgahta bulunan altınları çalarak kayıplara karıştı.

    Alarm sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi.

    Mustafa Ceceli nin ailesine ait kuyumcudan 2,5 milyon liralık altın çalındı #1

    2,5 milyon TL değerinde altın çalındı

    Olay sonrası ihbar üzerine kuyumcuya polis ekipleri sevk edilirken yaklaşık 2,5 milyon değerinde altın çalındığı öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, olay yeri inceleme ekipleri, dükkana gelerek çalışma yaparken bir yandan da emniyet güçlerinin hırsızlık ile ilgili incelemesi devam ediyor.

    Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcudan 2,5 milyon liralık altın çalındı VİDEO

    Mustafa Ceceli nin ailesine ait kuyumcudan 2,5 milyon liralık altın çalındı #2

    Mustafa Ceceli nin ailesine ait kuyumcudan 2,5 milyon liralık altın çalındı #3


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