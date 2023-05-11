Mustafa Destici: Cumhurbaşkanımızın oyları 49'un üstüne çıkmış durumda Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah 14 Mayıs'ta, bu pazar günü ilk turda seçilecek. Ben bunu görüyorum. Ben bundan eminim." ifadesini kullandı.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Seçim artık sayılı günler kala, liderlerin de açıklamaları gelmeye devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TRT Haber canlı yayınında Fuat Kozluklu'nun gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Tarihi ve kritik bir seçime girdiklerini belirten Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini söyledi.

Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah 14 Mayıs'ta, bu pazar günü ilk turda seçilecek. Ben bunu görüyorum. Ben bundan eminim." ifadesini kullandı.

"PKK ve diğer terör örgütleriyle kol kola yürüyen bir Kılıçdaroğlu var"

Bu seçimlerin önemli olduğuna dikkati çeken Destici, "Milletimiz şuna karar verecek. Devletinin varlığının yanında duran, bunu önemseyen ve ülkesinin bütünlüğü için Libya'da bulunan, Suriye'nin kuzeyinde hareketler yapan, Azerbaycan'la birlikte olup Karabağ'ı işgalden kurtaran, Türk Devletleri Teşkilatları Birliğinin kurulmasına öncülük eden bir Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı var.

Diğer tarafta da ABD'nin talepleri noktasında PKK'yla ve diğer terör örgütleriyle kol kola yürüyüp 14 Mayıs'ta seçim kazanmak isteyen bir Kılıçdaroğlu ve 7'li masa var. Biz bunları milletimize söylemek zorundayız." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız ilk turda seçimi kazanacaktır"

Seçimin birinci turda bitip bitmeyeceği sorulan Destici, şu yanıtı verdi:

"Biz şimdi Cumhur İttifakı olarak seçim takvimi başladığında oylar bugünkünden biraz daha düşüktü. Ama şu anda Cumhurbaşkanımızın oyları 49'un üstüne çıkmış durumda. Yurt dışında oy verme işlemi bitti. Yurt dışında geçtiğimiz seçimlerde 1 milyon 700 binin üzerinde oy kullanılmıştı. Şimdi 2 milyonu geçti. O 1 milyon 700 bin oyun aşağı yukarı yüzde 65'i Sayın Cumhurbaşkanımıza verilmişti. Yani Cumhur İttifakı'nın oyları. Yüzde 35'e yakın CHP, işte İYİ Parti ve HDP ki HDP orada biliyorsunuz ikinci sırada çıktı.

Özellikle Almanya'daki nüfusun, Fransa, Almanya, Belçika'daki oylarıyla. Şimdi benzer bir tablonun çıkması durumunda oradan Cumhurbaşkanımızın lehine ve Cumhur İttifakımızın lehine, diğer ittifakla kıyasladığımızda en az artı 1 oy var. Yüzde 1 oy var. İşte o yüzde 1 oy bu mevcut 49.5'un üstüne bindiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız ilk turda seçimi kazanacaktır ki yükselen bir grafik var."