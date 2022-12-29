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    Mustafa Destici EYT düzenlemesinin hayırlı olmasını diledi

    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin hayırlı olması dileğinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 09:51
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    Mustafa Destici EYT düzenlemesinin hayırlı olmasını diledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonları yakından ilgilendiren EYT düzenlemesini nihayet açıkladı.

    Böylelikle Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan biri, tamamen gündemden çıktı.

    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'de açıklanan karar sonrası yazılı açıklamada bulundu.

    EYT'nin gerekliliğini anımsattı

    Destici, EYT'lilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesinin gerekliliğini her zaman dile getirdiklerini anımsattı.

    "EYT'liler mağduriyetlerini kimin giderdiğini iyi bilir"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı tarafından yapılan düzenlemeyle EYT'lilerin yaş şartı aranmadan emekli olma hakkına kavuştuğunu belirten Destici, "SGK'yı batırarak EYT'lilerin mağduriyetinin sebebi olanlar, aradan rol kapıp ucuz kahramanlık peşinde koşsalar da emeklilikte yaşa takılanlar kimin zor zamanlarda hep yanlarında olduğunu ve mağduriyetlerini kimin giderdiğini iyi bilir." ifadelerini kullandı.

    Mustafa Destici EYT düzenlemesinin hayırlı olmasını diledi #1


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