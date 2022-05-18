Mustafa Destici: Finlandiya ve İsveç PKK desteğini sonlandırmalı

BBP Lideri Destici, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu değerlendirerek somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin üzerine Finlandiya ve İsveç'ten gelen NATO kararı gündemdeki yerini koruyor...

İki ülkeye hem dünya hem de Türkiye üzerinden farklı farklı değerlendirmeler yapılıyor.

Karara ilişkin konuşan son isim Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici oldu.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Mustafa Destici, Türkiye'nin, savaşan her iki ülkeyle de kapsamlı ve köklü ilişkilerinin bulunduğunu belirtti.

"Türkiye hiçbir zaman engelleyici bir politika içinde olmadı"

Türkiye'nin, dünya üzerinde her iki ülkenin de sağlıklı diyalog kurabildiği, her iki ülkenin de güven açıkladığı tek ülke durumunda olduğunu ifade eden Destici, Türkiye'nin savaştan ekonomik olarak en çok etkilenen ülke olmasına rağmen uluslararası baskılara maruz kalmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin NATO'nun genişlemesiyle ilgili hiçbir zaman engelleyici bir politika içinde olmadığını vurgulayan Destici, "Müttefik olduğumuz ya da müttefikimiz olmaya aday ülkelerin terörle, uluslararası hukukla, demokrasiyle ve evrensel değerlerle ilgili özellikle Türkiye örneğinde sürdürdükleri politikaları yeniden gözden geçirmeleri gerektiği tartışma götürmeyecek ölçüde ortadadır." diye konuştu.

"İsveç ve Finlandiya PKK desteğini bitirmeli"

Savunma sanayisi ile ilgili, "tümü hukuka ve akla aykırı gerekçelerle, Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların uygulandığı bir sürecin" yaşandığını belirten Destici, "Bu şartlarda süregelen ve başlayacak bir müttefiklikten bahsedebilmek için, muhataplarımızın müttefik gibi davranmalarını beklemek bizin en tabii ve temel hakkımızdır. Türkiye kamuoyu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri kapsamında bu ülkelerdeki PKK'ya verilen desteğin son bulmasını bekliyor. Sadece İsveç ve Finlandiya ile sınırlı kalmadan NATO üyesi bütün ülkelerde, PKK ve uzantısı yapıların bütün etkinliklerine yasaklama getirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"F-35'le ilgili haksız kararlar geri alınmalı"

AA'nın haberine göre; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda ısrarcı ve sonuna kadar da haklı olduğunu dile getiren Destici, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleriyle ilgili kararı, her iki ülkenin müttefiklik hukukuna uymayan politikalarını terk etmeleri yönünde somut adımlar atmalarına bağlı olmalıdır. Eğer NATO genişleyecekse, İsveç ve Finlandiya NATO'ya kabul edilecekse Türkiye'nin 'evet' demesinin en önemli şartı, Türkiye'nin tüm güvenlik endişeleri eksiksiz bir şekilde giderilecektir. Türkiye'ye NATO ülkesi müttefikleri tarafından uygulanan tüm yaptırımlar kaldırılacaktır. Ortağı olduğumuz, parasını ödediğimiz F-35 programıyla ilgili Türkiye'ye uygulanan haksız kararlar geri alınmalıdır. Finlandiya ve İsveç, somut ve tatmin edici adımlar atmalıdır."