Mustafa Destici: Kayyum atamaları anayasa ve hukuka uygun BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyumun anayasaya ve hukuka uygun olduğunu ifade ederek "Hükümet bunu uygulamazsa, İçişleri Bakanlığı bunu uygulamazsa o zaman suç işlemiş olur. Mecbur kayyum atanacak, başka çaresi yok" dedi.

DHA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Vali Aksoy tarafından valilik bahçesinde karşılanan Destici, şeref defterini imzaladı. Vali Aksoy’dan kentteki çalışmalarla ilgili bilgi alan Destici, ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin karşıladığı Destici ve partililer, seçimleri kazanan Ünlüce'yi tebrik etti.

"Mecbur kayyum atanacak başka çaresi yok"

Ziyaretlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan BBP Genel Başkanı Destici, Hakkari Belediyesi’ne atanan kayyumun anayasa ve hukuka uygun olduğunu ifade ederek, "Türkiye, bir hukuk devletidir. Yani bir taraftan 'Türkiye, hukuk devleti' diyeceksiniz ama diğer taraftan Türkiye hukuku uyguladığı zaman da buna adeta isyan edeceksiniz. Şimdi İçişleri Bakanlığı ya da hükümet durup dururken bir ilimize kayyum atamıyor. Yani Hakkari eş Belediye Başkanı ya da resmiyette seçilmiş belediye başkanı hüküm giydi ya, şu anda hüküm giydi. Yani zaten belediye başkanlığı koltuğunda oturması yasal olarak mümkün değil. Şimdi Van'da önce bir süreç yaşandı biliyorsunuz orada. Şimdi o da hüküm giydiğinde ne olacak? Orayla ilgili de aynı şey yapılacak. Yani hükümet bunu uygulamazsa ya da diğer belediyelerle ilgili. Hükümet bunu uygulamazsa, İçişleri Bakanlığı bunu uygulamazsa, o zaman suç işlemiş olur. Mecbur kayyum atanacak, başka çaresi yok." dedi.

"Geri adım atılmamalı"

Destici, açıklamasında, "Şu anda 'Meclisten bir meclis üyesi seçilsin' deniyor. Kanun, kayyum atanmasını emrediyor, gerekli kılıyor. Zorunlu kılıyor. Çünkü belediye meclisinden insan ne zaman atanır? Ölüm olur, istifa olur o zaman meclis oturur kendi içinden birini belediye başkanı olarak seçer. Ama burada öyle bir şey söz konusu değil ki.

Burada terör suçundan dolayı görevden alınıyor ve yerine kayyum atanır deniyor. Yani belediyeden birisi seçilir demiyor. Onun için herkes kanuna baksın ve kanuna göre konuşsun. Bize göre kayyum uygulamalarında bir yanlışlık yok. Her şey yasaya, anayasaya, kanuna uygun olarak yürütülür. Burada efendim en çok söylenen nedir? Halkın oyu. Efendim işte o şehrin oyu, bu şehrin oyu.

Oya kimse bir şey demiyor, hepimizin oya saygısı var. Vatandaşa hepimizin saygısı var. Ama terör suçlusuysa, terörden hüküm giymişse ya da terörle irtibatı devam ediyorsa belediyenin imkanlarını terör örgütüne kullandırıyorsa, tabiri caizse peşkeş çekiyorsa devlet bunu seyretmez. Devletin görevlileri yetki verdiği kişiler ya da bakanlıklar bunu seyretmez. Olan budur ve kayyum atamaları yasaya ve anayasaya, hukuka uygundur. BBP olarak biz terörle mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz. Asla geri adım atılmamalıdır ve nerede terörle iltisaklı bir seçilmiş dahi olsa, bir belediye başkanı varsa alınmalı ve yerine kayyum atanmalıdır." diye konuştu.

"Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmaya çalışılıyor"

Suriye’nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmaya çalışıldığını anlatan Destici, şunları söyledi:

Bakın, şu gerçeği görmemiz lazım. Yani bizim etrafımızda, bakın Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurdurulmaya çalışılıyor. Peki, bu terör devletini şu anda PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti destekliyor mu? Destekliyor. Hatta müsaade etseniz, gidecekler orada silahlı mücadeleye katılacaklar. Kime karşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı. Türk Askeri’ne karşı. Ama bizim için en büyük tehdit orasıdır. Bunları birbirinden bağımsız ve irtibatsız göremeyiz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)