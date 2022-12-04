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    Mustafa Destici, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Vakfı'nı ziyaret etti

    Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan'ı ziyaret etti. Çalışkan, ziyaretlerinden dolayı Destici'ye teşekkürlerini iletti.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2022 - 18:34
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    Mustafa Destici, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Vakfı'nı ziyaret etti

    Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan'ı ziyaret etti.

    Destici, vakfın genel merkezinde, Türk dünyasının binlerce yıllık bir geleneğe sahip olduğunu söyledi.

    Türk devletlerinin her birinin kendi ayakları üzerinde durduğunu belirten Destici, Türkiye'nin Türk devletleriyle ilişkilerini muazzam düzeyde artırdığını ifade etti.

    Mustafa Destici, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Vakfı'nı ziyaret etti

    "Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulması büyük bir proje"

    Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) kurulmasının başlı başına büyük bir proje olduğunu vurgulayan Destici, "Burada beş kurucu devlet, üç de gözlemci devlet var. En nihayetinde Macaristan ve Türkmenistan'ın yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de gözlemci üye olarak kabul edilmesi Kıbrıs Türk Devleti açısından da yeni bir aşama oldu." dedi.

    Türk devletleri arasında dilde, fikirde ve işte birliğin temin edildiği takdirde "Turan" fikrinin de gerçekleşeceğini dile getiren Destici, bu uğurda çalışan Türk devletleri parlamenterlerinin çalışmalarının kıymetli olduğunu kaydetti.

    Mustafa Destici, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Vakfı nı ziyaret etti #1

    Başkan Abdullah Çalışkan destekler için teşekkür etti

    Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye çalışmalarına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

    Abdullah Çalışkan, Destici'ye vakfın çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

    Mustafa Destici, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Vakfı nı ziyaret etti #2


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