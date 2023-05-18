Mustafa Destici'den Sinan Oğan'a çağrı: Aynı hassasiyetleri taşıyoruz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sinan Oğan'ı destekleyen vatandaşların hassasiyetlerini taşıdıklarını belirterek, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme çağrısında bulundu.

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Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine kilitlendi.

Bir tarafta yüzde 49.5 oy alan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta ise yüzde 44.8'lik kesimin desteğini alan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu var.

Hal böyleyken ilk tur seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu oldu.

Ankara Masası kanalında gazeteci Gürkan Zengin'in konuğu olan Mustafa Destici, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın aldığı oy oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sinan Oğan'ın yüzde 5.2 oy aldığını hatırlatan Destici, "Bunun 1 küsur puanı Zafer Partisi’nin bir kısmı Muharrem İnce’nin oyu. Milliyetçi kesimden de Sinan Oğan’a oy verenler oldu." ifadelerini kullandı.

"Oğan seçmenini blok olarak ittifaklara taşıyamaz"

İkinci turda Sinan Oğan'ın aldığı oyları katıldığı ittifaka taşıyıp taşıyamayacağı sorusuna ise Destici şöyle devam etti:

Sinan Oğan seçmenini blok olarak ittifaklara taşıyamaz. Bence yarısını hatta bir puanını bile taşıyamaz. 5 puanı taşıma ihtimalini görmüyorum. Oylar kendisinin değil. Sinan Oğan değil de o vasıfla bir başkası da aday olsaydı aynı oyu alacaktı. Hatta onların beklentilerin altında bir oy aldıklarını düşünüyorum. Aday o ama oylar tepki oyları. İkinci turda bunlar Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyecektir. Yarısı Recep Tayyip Erdoğan’a verecektir.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verme çağrısında bulunuyorum"

Oğan’a oy veren Türk milliyetçisi, ülkücü ya da Atatürkçü olan seçmene çağrı yapan Destici şunları söyledi:

Onların hassasiyetlerini biz de taşıyoruz. Anayasa’nın ilk 4 maddesi, Anayasa’nın 66. Maddesi, bizden MHP’den daha mı kararlılar? Biz bunların garantisiyiz. Mültecilerin geri gönderilmesi. Zaten onlarla ilgili planlar yapılıyor. Terör mücadele. Şu dönemde yapılan terörle mücadele hangi dönemde yapıldı. Bunların hepsini Cumhur İttifakı sağlıyor. Türk milliyetçisi, ülkücü ya da Atatürkçü herkesin gönül rahatlığıyla Cumhur İttifakı’na ve cumhurbaşkanı adayına oy vermeleri için çağrı yapıyorum.

Destici, çağrısının Sinan Oğan ve destekçilerine olduğunun altını çizdi.