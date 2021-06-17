Oğuzhan Asiltürk'ün kongre çağrısı sonrası Kamalak; Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma durumunu "vahim sonuçlar doğurur" şeklinde yorumladı.

Saadet Partisi'nde Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun koltuğunu işaret edererek kongre çağrısında bulunmasının yankıları devam ediyor.

Asıltürk'ün kongre çağrısına Karamollaoğlu, parti içi meseleleri konuşmayalım tepkisinde bulunmasından sonra bir tepki de partinin eski genel başkanı Mustafa Kamalak'tan geldi.

FELAKET OLUR

KRT TV'de canlı yayına bağlanan Kamalak, ''Eğer Saadet Partisi Cumhur ittifakına katılırsa bu ülke bakımından vahim sonuçlar doğurur. Ülkeye iki keskin tahta bölünür. Müslümanlar ve gavurlar kampı olarak anılır. Bu, ülke için felaket olur'' ifadelerini kullandı.

Mustafa Kamalak: Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na katılırsa felaket olur VİDEO