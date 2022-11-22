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    Mustafa Levent Göktaş ev hapsinde tutulacak

    Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş'ın tutukluluk kararı, ev hapsine dönüştürüldü.
    • 22.11.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 11:57
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    Mustafa Levent Göktaş ev hapsinde tutulacak

    Kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastinin zanlısı Mustafa Levent Göktaş, Hasköy Bölge Mahkemesinde Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmada kalp krizi geçirdi.

    Hasköy Bölge Mahkemesi, Göktaş'ın sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak sanığın kimlik belgelerine el konulduğunu ve yurt dışına gitme durumunun söz konusu olamayacağını belirtti.

    Ev hapsinde kalacak

    Göktaş, Hasköy'de bir adreste ev hapsinde kalacak.

    Hasköy Bölge Mahkemesi'nin aldığı, sanığın ev hapsi kararıyla ilgili bir itirazın gelmesi durumunda, bir sonraki duruşma 29 Kasım'da Filibe Temyiz Mahkemesi'nde yapılacak.

    Mustafa Levent Göktaş ev hapsinde tutulacak #1

    Sorumlu tutuluyor

    Öte yandan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 18 Aralık 2002'de düzenlenen suikast ile hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu soruşturmasında, aralarında 8 emekli asker ile sorumlu tutuluyor.

    Göktaş hakkında, "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri verildi.

    Mustafa Levent Göktaş ev hapsinde tutulacak #2


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