Mustafa Sandal: Meral Ablam'a baktıkça aydınlanıyorsun

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın sosyal medya hesabından Meral Akşener için kullandığı cümleler, akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz." sözlerini getirdi.

Ankara'da "Büyük Kadın Buluşması"na İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Birlikte dans ettiler

Programda sanatçı Mustafa Sandal da sahne alırken, Akşener ve Sandal birlikte dans ettiler.

Sandal program ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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"Baktıkça aydınlanıyorsun Meral Ablam gibi"

Sandal paylaşımında, "İki tip güneş var. Biri kozmik ortamda kafasına göre gelene geçene tutuluyor. Fazla bakmayın kör eder diyorlar... Bir de bir güneş var. Baktıkça aydınlanıyorsun Meral Ablam gibi. :) On binlerce kadının buluştuğu bu özel organizasyonda emeği geçen herkesin ellerine sağlık" ifadelerini kullandı.

"Yalakadan sanatçı olmaz"

Sandal'ın bu paylaşımı akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini getirdi.

Kılıçdaroğlu , "Kimse kusura bakmasın. Yalakadan sanatçı olmaz. Herkes bunu böyle bilmek zorundadır." demişti.

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