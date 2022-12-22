TDP Lideri Sarıgül, Türkiye'nin şartlarına göre belirlenen asgari ücrete olumlu yaklaştıklarını söyledi. Sarıgül, dört ayda bir güncelleme önerisinde de bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 5 bin 500 liradan 8 bin 506 liraya çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, güncellenen asgari ücretle ilgili konuştu.

Sarıgül, 2023 yılına ilişkin artışı olumlu olarak değerlendirdiklerini söyledi.

"Asgari ücreti olumlu olarak değerlendiriyoruz"

Ankara dönüşü İstanbul Havalimanı VIP salonu çıkışında gazetecilere konuşan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Bugünkü şartlar ve koşullarda, ülkemizin koşullarına baktığımız zaman asgari ücreti ilk etapta olumlu olarak değerlendiriyoruz. Sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz. Asgari ücrete verilen rakam son derece olumludur.

Mustafa Sarıgül: Asgari ücret son derece olumlu VİDEO







"4 ayda bir güncellenmeli"



Ancak farklı bir önerimiz var. Asgari ücreti siyasetin gündeminden kaldırmak ve siyasetin malzemesi yapmamak için her dört ayda bir enflasyon şartlarına göre asgari ücret mutlaka güncellenmelidir. Asgari ücret dönemi geldiği zaman bir siyasi parti 25 lira, öbürü 15 lira..."





"Siyasetin malzemesi olmaktan çıkarılmalı"



AA'nın haberine göre, TDP Lideri, "Bu mantık doğru bir mantık değildir. TDP olarak sorumluluğumuzun bilincinde olan bir partiyiz. Her dört ayda bir enflasyon durumuna göre asgari ücret sabitlenmeli ve siyasetin malzemesi olmaktan çıkarılmalıdır." diye ekledi.