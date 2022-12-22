Petrol
83.03
1.01%
Euro
19.8082
-0.04%
Dolar
18.6721
0.06%
Altın
1.081
-0.68%
Borsa
5452
0.00%
Bitcoin
316.700
-0.82%
BTXN Coin
7.12
-4.55%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Mustafa Sarıgül: Asgari ücret son derece olumlu

    TDP Lideri Sarıgül, Türkiye'nin şartlarına göre belirlenen asgari ücrete olumlu yaklaştıklarını söyledi. Sarıgül, dört ayda bir güncelleme önerisinde de bulundu.
    • 22.12.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 17:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mustafa Sarıgül: Asgari ücret son derece olumlu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 5 bin 500 liradan 8 bin 506 liraya çıkarıldığını açıkladı.

    Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, güncellenen asgari ücretle ilgili konuştu.

    Sarıgül, 2023 yılına ilişkin artışı olumlu olarak değerlendirdiklerini söyledi.

    "Asgari ücreti olumlu olarak değerlendiriyoruz"

    Ankara dönüşü İstanbul Havalimanı VIP salonu çıkışında gazetecilere konuşan Sarıgül, şunları kaydetti:

    "Bugünkü şartlar ve koşullarda, ülkemizin koşullarına baktığımız zaman asgari ücreti ilk etapta olumlu olarak değerlendiriyoruz. Sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz. Asgari ücrete verilen rakam son derece olumludur.

    Mustafa Sarıgül: Asgari ücret son derece olumlu VİDEO


    "4 ayda bir güncellenmeli"

    Ancak farklı bir önerimiz var. Asgari ücreti siyasetin gündeminden kaldırmak ve siyasetin malzemesi yapmamak için her dört ayda bir enflasyon şartlarına göre asgari ücret mutlaka güncellenmelidir. Asgari ücret dönemi geldiği zaman bir siyasi parti 25 lira, öbürü 15 lira..."

    Mustafa Sarıgül: Asgari ücret son derece olumlu #1

    "Siyasetin malzemesi olmaktan çıkarılmalı"

    AA'nın haberine göre, TDP Lideri, "Bu mantık doğru bir mantık değildir. TDP olarak sorumluluğumuzun bilincinde olan bir partiyiz. Her dört ayda bir enflasyon durumuna göre asgari ücret sabitlenmeli ve siyasetin malzemesi olmaktan çıkarılmalıdır." diye ekledi.


    'Erdoğan giderse Kıbrıs sorunu çözülür'
    Gündem

    'Erdoğan giderse Kıbrıs sorunu çözülür'

    İZMİR SU KESİNTİLERİ LİSTESİ! 21 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!
    Yaşam

    İZMİR SU KESİNTİLERİ LİSTESİ! 21 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!
    Advertorial

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!

    Görüş Bildir