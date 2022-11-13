Mustafa Sarıgül: Türkiyemizin yararına olan her şeyi destekleriz

Mustafa Sarıgül: Türkiyemizin yararına olan her şeyi destekleriz

Mustafa Sarıgül, partisinin buluşmasında, "Togg'a gittiğim için twitterdeki okumuş cahiller bize neler söylediler. O okumuş cahiller bilsin ki TDP Türkiyemizin yararına olan her şeyi destekler" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Şişli'de düzenlenen 'Büyük İstanbul Buluşması'na katıldı.

TDP Başkanı Sarıgül, seçimlerin yaklaştığını belirterek hep birlikte daha fazla çalışma çağrısında bulundu.

"'TikTok'ta ne arıyorsun' dediler"



Sosyal medyada en fazla TDP'nin konuşulduğunu belirten Sarıgül, "Bazıları 'TikTok'ta ne işin var? TikTok'ta ne arıyorsun?' dediler. Şunu unutmayın ki, TikTok'a girince bizi eleştirenler, onlar da TikTok'a girmeye başladı.

Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı. TikTok'a hoş geldin. Bütün siyasi genel başkanları hoş geldiniz." dedi.

"Togg'a gittiğim için twitterdeki okumuş cahiller bize neler söylediler"

DHA'nın haberine göre; Mustafa Sarıgül, Togg fabrikasına gittiği için eleştirildiğini söyledi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Togg'a gittim, ziyaret ettim. 'Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı.' dedim. Togg'a gittiğim için twitterdeki okumuş cahiller bize neler söylediler.

O okumuş cahiller bilsin ki, TDP’si Türkiye'mizin yararına olan her şeyi destekler. Alman, Fransız, İtalyan arabalarına güle güle. Hoş Geldin Togg."