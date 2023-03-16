Mustafa Sarıgül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığını kuralım Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığının kurulması çağrısında bulundu.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beşiktaş Platin Sitesi'ndeki konutunda düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Mustafa Sarıgül, ülkede meydana gelen deprem ve afetlerle ilgili üzüntüsünü dile getirdi.

Sarıgül, "Ormanlarımız yanıyor, 'Rüzgar olumsuz etkiledi' diyoruz. Sel geliyor, 'Bir yılda yağması gereken yağmurlar bir günde yağdı' diyoruz. Deprem oluyor ve diyoruz ki 'Asrın afetiyle karşı karşıyayız'. Biz siyasiler olarak, her deprem sonrası, her sel felaketi sonrası sarı çizmelerimizi giyinerek ne yazık ki poz veriyoruz." diye konuştu.

"Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığını kuralım"

Mustafa Sarıgül, bu acıları tekrar yaşamamak için önceden tedbir alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: