Mavi tik kullanan üyelerden her ay 19,99 dolar ücret alacağını duyuran Elon Musk’a TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül tepki gösterdi. Sarıgül, “Sana yazıklar olsun” dedi.

Sosyal medya devi Twitter’ı satın alan ünlü milyarder Elon Musk, hemen işe koyuldu, ilk adımı personel çıkarmak oldu.

120 milyon dolarlık bir tazminatı göze alan Musk, 3 Twitter çalışanını kovarken; bir taraftan da kazanç sağlamak için girişimlere başladı.

Twitter’daki mavi tik özelliğinden ücret alınacağını duyuran Musk, bu yeni düzenlemenin en geç 7 Kasım'da tamamlanmasını bekliyor.

Aylık 19,99 dolar ödenecek

Öte yandan şirket, yakında mavi tik onay işareti için kullanıcılardan ayda 19,99 dolar ücret almaya başlayacak.

Abonelik fiyatına ek olarak, mavi tik sahibi mevcut kullanıcılara 90 günlük süre verilecek.

90 günün sonunda “Twitter Blue” abonesi olmayan kullanıcıların, mavi tiklerini kaybedeceği belirtiliyor.

Mustafa Sarıgül'den Elon Musk'a tepki VİDEO

Mustafa Sarıgül de tepkili

Bu arada Türkiye’deki mavi tik’liler, bu duruma tepki gösteriyor.

İlginç çıkışlarıyla tanınan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ücret talebinde bulunan Elon Musk’ı hedefine aldı, demediğini bırakmadı.

“Eline, diline, gözüne dursun”

Sosyal medya hesabından “Elon Musk 20 dolar ile zengin olursun” başlığı altında bir paylaşım yapan Sarıgül, “Elon Musk… Eline, diline, gözüne dursun. Daha Twitter’ı yeni aldın, gözünü üyeliğe diktin. 20 dolar istiyorsun. Sana yazıklar olsun. Bizim sana verecek 20 kuruşumuz bile yok.” dedi.