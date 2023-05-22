Mustafa Sarıgül'den Sinan Oğan'ın kararını değerlendirdi

14 Mayıs'ta yüzde 5,17 oranında oy olarak seçimin ikinci tura kalmasını sağlayan Sinan Oğan, destek kararını açıkladı.
Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istedi.
Bu kararın ardından Millet İttifakı'nın destekçileri Sinan Oğan'a tepki gösterdi.
28'inci dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Erzincan listesinden girerek milletvekili seçilen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçim çalışmaları kapsamında, Mardin’in Derik ilçesine geldi.
"Sinan Oğan beni şaşırttı, hayretler içindeyim"
Burada vatandaşları ziyaret eden Sarıgül, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ın, ikinci turda Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:
Sayın Sinan Oğan, beni bu akşam şaşırttı. Hayretler içindeyim. Gerekçeleri inandırıcı değil. ‘Ülke iyi yönetilmiyor, ama ne yapalım, istikrar bozulmasın.’ Böyle şey olur mu? Yanlışta ısrar olmaz. Kötü giden istikrar değildir. Ama toplumsal vicdan Kılıçdaroğlu’dan yanadır. Haklı olan Kılıçdaroğlu’dur.
"Mesele siyaset meselesi değil, memleket meselesidir"
Mustafa Sarıgül, meselenin sadece siyaset meselesi olmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2’nci tura kaldı. İyice düşünüp taşınmamız lazım. Bu mesele siyaset meselesi değil, Erdoğan- Kılıçdaroğlu meselesi de değil. Bu mesele memleket meselesidir. Ülkemizi bir kişi tek başına mı yönetsin? Yoksa cumhurbaşkanı, başbakan, meclis bir arada mı yönetsin? Buna karar vereceğiz. Türkiye 5 yıldır, bir kişi tarafından tek başına yönetiliyor. Sayın Erdoğan’a verdik yetkiyi, Sayın Erdoğan ‘her şeyi ben bilirim’ dedi. ‘Ben yaptım oldu’ dedi.
Ekonomiyi ehil ellere vermedi. Merkez Bankası'nın işine karıştı. Piyasalarla zıtlaştı. Son 5 senede işsizlik, yoksulluk, pahalılık, geçim sıkıntısı arttı. Tek adam yönetim, devam ederse dolar 30 lirayı geçer, ekmek 10 lira olur. Türkiye’yi parlamenter sisteme geçirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu’dur. Kemal Kılıçdaroğlu, devletin hesabını kitabını toplar, iki yakamız bir araya gelir. Devlette israf ve masraf çok arttı. Gelirimiz giderimizi karşılayamıyor. Kılıçdaroğlu mütevazıdır. İsrafa son verir, gösteriş yapmaz. Devletteki lüks araçları, uçakları satar.