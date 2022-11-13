Mustafa Şentop: Aziz milletimizin başı sağ olsun

Taksim'deki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınlayan Mustafa Şentop, "Tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Türkiye, bugün patlama ile sarsıldı.

İstanbul Taksim'in en işlek sokaklarından olan İstiklal Caddesi'nde, bugün en yoğun saatlerde bir patlama meydana geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, patlamada hayatını kaybedenler için Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı.

"Aziz milletimizin başı sağ olsun"



Meclis Başkanı Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın ve bölge esnafının yanındadır.

Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızdan yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri takip etmelerini hassaten rica ediyoruz."