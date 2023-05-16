Mustafa Şentop: Bakanlar yemin ettiği zaman yasama görevine başlayacak

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi seçimini yaptı.
Seçimin ardından 28'inci Dönem Milletvekili listesi belli oldu.
Bunun ardından milletvekili seçimi ile parlamento da yenilendi.
600 vekil arasında cumhurbaşkanlığı kabinesinin 16 ismi de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 15 bakan yeni dönemde milletvekili olarak görev yapacak.
Bunun ardından bakanlıklarının devam edip etmeyeceği sorusu merak uyandırdı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, CNN TÜRK'te Dicle Canova'nın gündeme dair sorularını yanıtladı.
"Bakanlar yemin ettiği zaman yasama görevini ifa edebilirler"
Şentop, seçim süreci ile ilgili olarak, "Göreve başlamak için yemin etmek gerekiyor. Görevin ifası ile ilgili bir sınırlama var. Seçilmiş olan bakan arkadaşlar yemin ettiği zaman yasama görevini ifa edebilirler." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop konuya ilişkin şu şekilde konuştu:
(İkinci turda nasıl bir süreç yaşayacağız?) Seçime yönelik gündem işlerken bir tarafta Türkiye’nin kurumları görevlerini devam ettiriyor. Cumhurbaşkanımızın görevi, TBMM’nin de görevi devam ediyor. Yeni seçilen Meclis göreve başlayana kadar, yemin yapıldığı tarihte oluyor, mevcut Meclis’in görevi devam ediyor. Bu arada görüşülecek işler var.
(Resmi sonuçlar ne zaman açıklanır?) Haziran başına kalmaz, mayıs ayının sonunda biter.
Yüksek Seçim Kurulu’nun sonuçları ilanına bağlı. İkinci tur 28’inde yapılacak. Benim kanaatim önceki takvimlere de baktığımızda bir iki gün oynamalar olmuş, bu şekilde süreç devam ederse herhalde Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra toplanır diye tahmin ediyorum.
YSK’nın illerden gelecek tutanaklar, itirazlar, YSK’nın nihai değerlendirmesi ve ilanı takvim dahilinde seçimlerden aşağı yukarı bir 15 gün gibi zaman sonrasında Meclis toplanır. Haziran başına kalmaz, tahminim 29-30 Mayıs olabilir.