Mustafa Şentop: Bakanlar yemin ettiği zaman yasama görevine başlayacak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni dönemde milletvekili olacak 15 bakanın göreve başlamak için yemin etmek gerektiğini vurgulayarak yemin etmeleri gerektiğini ifade etti.

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Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi seçimini yaptı.

Seçimin ardından 28'inci Dönem Milletvekili listesi belli oldu.

Bunun ardından milletvekili seçimi ile parlamento da yenilendi.

600 vekil arasında cumhurbaşkanlığı kabinesinin 16 ismi de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 15 bakan yeni dönemde milletvekili olarak görev yapacak.

Bunun ardından bakanlıklarının devam edip etmeyeceği sorusu merak uyandırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, CNN TÜRK'te Dicle Canova'nın gündeme dair sorularını yanıtladı.

"Bakanlar yemin ettiği zaman yasama görevini ifa edebilirler"

Şentop, seçim süreci ile ilgili olarak, "Göreve başlamak için yemin etmek gerekiyor. Görevin ifası ile ilgili bir sınırlama var. Seçilmiş olan bakan arkadaşlar yemin ettiği zaman yasama görevini ifa edebilirler." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop konuya ilişkin şu şekilde konuştu: