Çankırı'da Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan TBMM Başkanı Şentop, başörtüsü tartışmaları hakkında, başörtüsünü kanun bağlamında ele almanın özgürlüğü kısıtlayacağını söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı Valiliği ve Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Şentop, Türkiye’de toplam 209 üniversite olduğunu belirterek, "Türkiye’de 20 yıl içinde üniversite sayımız bu noktaya geldi ve her ilimizde üniversite bulunuyor. Üniversiteler rekabet ortamı içerisinde. Zaten Türkiye’de öğrenciler bir rekabet ortamı içerisinde üniversitelere yerleştiriliyor. Bir başarı sırlamasına göre yapılan sınavla yerleştiriliyor. Dolayısıyla üniversitelerimizin öğrenci cezbedebilmeleri için çekebilmek için bir cazibe merkezi olmaları için yarışmaları gerekiyor." diye konuştu.

"Başörtüsü meselesi yeniden gündeme geldi"

Şentop, üniversitelerde başörtüsünün önceki dönemlerde sorunlar oluşturduğunu anımsatarak, "Üniversitelerimiz daha önce bir 15 sene önce toplumdan, siyasetten ve devletten uzak; kendi içinde kapalı birtakım gündemlerle çalışan kurumlardı. Kendi özel gündemleri vardı. En önemli gündemlerde birisi de üniversitelere başörtülü öğrenci sokmamaktı. Tabii başörtü meselesi yeniden gündeme geldi. Burada başörtü meselesini sadece kız öğrencilerimizin başını örtmesi ve bu şekilde derse girmesi olarak değerlendirmemek lazım. Başörtüsü meselesi, Türkiye’de 1968-69’dan beri sembolik mesele olarak tartışılmaktadır. Esasen bunu görmek lazım. Başörtüsü dindarlığın, dini hayatın bir sembolüdür. Başörtüsüne karşı olmak esasen başörtüsüne karşı olmak değildir. Dini hayatın, toplumsal hayatta görünürlüğüne karşı olmaktır. Buradaki tartışmaların arka planına baktığınızda budur." dedi.

Mustafa Şentop: Başörtüsünü kanun bağlamında ele almak yanlış VİDEO

"Geri dönülmez bir toplumsal mutabakat oluştu"

Şentop, bugün başörtüsü ile ilgili herhangi bir sorun olmadığını dile getirip, "Bu ortadan kalktı. Bununla ilgili hukuki düzenleme olmaksızın ortadan kalktı çünkü bu konuda geniş ve geri dönülmez bir toplumsal mutabakat oluştu. Bu çok sevindirici bir gelişmedir. Daha önce bu konuda çok sert ifadeler kullanan bazı kişilerin, siyasetçilerin de artık bu serbestliği doğal karşılayan, normal karşılayan bir noktaya gelmiş olması bence çok önemli." diye konuştu.

"Anayasa ötesi hak"

Meclis Başkanı Şentop, başörtüsünün anayasa ötesinde bir hak olduğunu belirterek, "Başörtüsü tartışmasını sadece bir başörtüsü tartışması bağlamında, bir kız öğrencinin başörtüsü bağlamında ele almamak lazım. Bu devletin, siyasi ve bürokratların, milletin değerleriyle barışma meselesidir. Bunu böyle görmek lazım. Toplumsal anlamda bir mutabakatla çözülmüş olması çok önemliydi ama şunu görmemiz lazım; kız çocukların, kadınların başörtüsü takması veya başörtü takmaması, anayasadan veya kanundan bir hak değildir. Bu gayet doğal bir haktır. Anayasa ötesi bir haktır ama bugün yeni tartışmalar münasebetiyle bunu yeniden Türkiye’nin gündemine getirdiler. Gerek var mıydı; yoktu bana göre ama böyle bir tartışma varsa o zaman bunu bir kanun bağlamında ele almak yanlıştır. Çünkü kanunda bir düzenleme yaptığınız zaman böyle bir özgürlüğü kanundan kaynaklanan bir özgürlüğe bağlamış, dönüştürmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla kanun yapma çoğunluğuna sahip bir grup, serbestlik yönünde bir kanun yaparken, siz meseleyi kanundan kaynaklanan hakka dönüştürdüğünüz için bir başkaları da gelip bu sefer o kanunu kaldırmak suretiyle bunun yasaklanabileceği de düşünülebilir." dedi.