Şentop, "Dava açılmış durumda, bunun takipçisi olacağız." dedi. TBMM Başkanı, "Suçun şahsiliğinden bahsediyoruz. Onu işleyen üzerinde yoğunlaşmak gerekir" diye konuştu.

6 yaşındayken evlendirildiğini ve tecavüze uğradığını öne sürerek şikayetçi olan H.K.G'nin açtığı davada iddianame kabul edildi.

İlk duruşmanın, 22 Mayıs'ta görülmesi kararlaştırıldı.

H.K.G.'nin, cinsel istismarı ispatlamak üzere kayda aldığı konuşmalar, bilirkişi raporu ile birlikte dosyaya sunuldu.

"En iğrenç, en ahlaksız suç"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı CNN Türk yayınında, "Çocuk istismarının en iğrenç, en ahlaksız suç olduğunu ifade ettim." dedi.

"Bizim anayasamızda da çocuklarımızın istismardan korunacağı belirtiliyor." ifadesini kullanan Şentop, şunları söyledi:

"Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetlendi"

"Dava açılmış durumda, bunun takipçisi olacağız. Buna asla müsaade gösterilmemeli. HSK inceleme başlattı. Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetlendi. Suçun şahsiliğinden bahsediyoruz. Onu işleyen üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Toplumu ya da bir kesimi itham etmemek gereklidir."

Mustafa Şentop: Çocuk istismarı en ahlaksız suç ViDEO





"Böyle konularda hızlı sonuç alacak şekilde hareket etmek gerekir"

Yargının işleyişinin yavaşlığı konusunda herkesin şikayetçi olduğunu belirten Şentop, "Yargının mümkün olduğu kadar delili elde etmesi gerekiyor. Bu da biraz zaman alıyor. Toplumda infial barındıran daha önceki olaylarla ilgili de bakıyorsanız mahkeme tarafından gereken işlemler yapılmış.

Böyle konularda, biraz daha hassas ve daha hızlı sonuç alacak şekilde hareket etmek gerekir diye düşünüyorum. Bizde bazı kelimeler üzerinden değerlendirme yapmaya çalışan insanlar var.





"Önemli olan hukuk kurallarına uygun hareket etmek"



Kadı adaletinin bugünkü karşılığı hakimdir. Kadıyı önemsiz bir kelimeyle gösteriyor. İçeriğini bilmediğiniz kötü bir anlam yüklediğiniz kelime üzerinden bir yorum yapıyorsunuz. Burada önemli olan hukuk kurallarına uygun hareket etmek." ifadelerini kullandı.

67 yıl 10 ay hapis cezası istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Kadir İstekli'nin, "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarının zincirleme halde işlenmesinden dolayı artırım uygulanarak 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.