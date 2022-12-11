Mustafa Şentop, Meclis başkanlarının verdiği kanun tekliflerini anlattı

CNN Türk'ün konuğu olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis başkanlarının daha önce de kanun ya da anayasa teklifleri verdiğini belirterek "2020'de ben de imza attım" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, CNN Türk'te "Hafta Sonu" programında Hakan Çelik'in konuğu oldu.

Mustafa Şentop, burada gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Şentop burada, hangi Meclis başkanının, hangi zamanlarda, kaç kanun teklifi verdiğini anlattı.

"Meclis başkanları daha önce de kanun teklifi verdi"

TBMM Başkanı Şentop, Meclis başkanlarının daha önce de kanun ya da anayasa teklifleri verdiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Anayasa hükmünü söyledim. Eskiden Meclis Başkanları kanun teklifi vermişti. 1993'te Hüsamettin Cindoruk, Meclis başkanıyken bir kanun teklifi vermiş. Bülent Arınç 2003'te tütün mamülleriyle ilgili kanun teklifi vermiş. Köksal Toptan iç tüzükle ilgili, Binali Yıldırım iç tüzükle ilgili... 2020'de ben de imza attım... Bugün beni eleştiren arkadaşların imzalarının bulunduğu bir metin... Kimse sesini çıkarmamış."