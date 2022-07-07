Mustafa Şentop, Salihe Aydeniz'le ilgili dokunulmazlık kararını değerlendirdi

Mustafa Şentop, Salihe Aydeniz'le ilgili dokunulmazlık kararını değerlendirdi

Şentop, Aydeniz hakkındaki sürecin devam ettiğini söyledi. TBMM Başkanı, "Meclis açıldıktan sonra Genel Kurul'a gelir" dedi.

Polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında fezleke hazırlandı.

Aydeniz, "polise mukavemet", "kamu görevlisine hakaret", "yaralama", "izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma" ile suçlanıyor.

Şentop'tan açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Şentop, "Sembolik anlamı olan, milletimiz nezdinde infial yaratan bir işlem, milletimizin gözünde cerayan ediyor." dedi.

"Meclis açıldıktan sonra Genel Kurul'a gelir"

Karma komisyonun 22 Temmuz'da toplanmayı planladığını belirten Şentop, "Süreç devam ediyor. Meclis açıldıktan sonra Genel Kurul'a gelir." ifadelerini kullandı.

Aydeniz hakkındaki süreç

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 12 Haziran'da Kadıköy'deki izinsiz gösteride polis memuruna yumruk attığı tespit edilen Aydeniz hakkındaki fezleke tamamlanmıştı.

Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM'ye iletilecek.

Polise saldıran HDP'li vekilin görüntüleri





