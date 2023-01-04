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    Mustafa Şentop'dan Lozan açıklaması: Gizli bir madde yok

    Mustafa Şentop'dan Lozan açıklaması: Gizli bir madde yok

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lozan Antlaşması'nda gizli madde var iddiaları hakkında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Lüzumsuz bir tartışma. Gizli bir madde yok" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 13:59
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 14:21
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    2023 yılının ilk günlerinde gündemdeki en önemli konulardan birisi de Lozan Antlaşması.

    2023 yılı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İsviçre'de 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yılı olacak.

    Türkiye, Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yılına girerken yeni bir konu da gizli madde olup olmadığı tartışması.

    Tartışmalar sırasında kimileri, Lozan'ın yeni yılda hükümsüz hale geleceğini düşünüyor.

    Yerli kaynaklar kullanılamıyor iddiası

    Lozan nedeniyle Türkiye'nin yerli kaynaklarını kullanamadığı iddiası dilden dile dolaşırken, gerçeklik payının olmadığının altı her seferinde çiziliyor.

    Mustafa Şentop dan Lozan açıklaması: Gizli bir madde yok #1

    Şentop son noktayı koydu

    Birçok insanın merak ettiği tartışmalara son noktayı TBMM Başkanı Mustafa Şentop koydu.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lozan Antlaşması'nda gizli madde var iddialarına yönelik konuştu.

    "Gizli bir madde yok"

    Mustafa Şentop, "Parlamentolar da oylanan uluslararası sözleşmelerde gizli bir hüküm olmaz. Uluslararası bir anlaşmanın gizli bir maddesi nasıl olabilir? Lüzumsuz bir tartışma. Gizli bir madde yok." dedi.

    Mustafa Şentop dan Lozan açıklaması: Gizli bir madde yok #2


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