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    Mustafa Şentop'tan CHP'li Burak Erbay açıklaması

    TBMM Başkanı Şentop Basın Kanunu konusundaki tepkisini telefonunu kürsüde kırarak gösteren CHP'li vekil için kınama cezası verileceğini duyururken'Kürsüler şov yeri değil' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 15:28
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    Mustafa Şentop'tan CHP'li Burak Erbay açıklaması

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te gazetecilere gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

    Açıklamaların arasında, TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden olan CHP'li vekil Burak Erbay'ın, Meclis kürsüsünde cep telefonu kırma olayı da yer aldı.

    CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM Genel Kurul'unda Basın Kanunu görüşmelerinde teklife tepki göstererek cep telefonunu çekiçle kırmıştı.

    Bu duruma değinen Mustafa Şentop, gerçekleştirilen protestonun bir cezası olacağını açıkladı.

    "Kınama cezası gerektiren bir eylem"

    Mustafa Şentop açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    "Kınama cezası gerektiren bir eylem esasen. Öyle bir aletle Genel Kurul salonuna girmek de yanlış. Milletvekillerinin cihazdan geçmesi ve üzerinin aranması gibi bir durum söz konusu değil ama milletvekillerinin bilinç içinde hareket etmesi lazım.

    Mustafa Şentop'tan CHP'li Burak Erbay açıklaması ViDEO

    Mustafa Şentop tan CHP li Burak Erbay açıklaması #1

    "Kürsüdeki zararın kendisinden tanzimi yapılır"

    Kürsüde bir zarar olduğunu öğrendim, onun da kendisinden tazmini yapılır. Kürsüler şov yapmak için tasarlanmış yerler değil, başka arayışlar içine girmek yanlış."

    Mustafa Şentop tan CHP li Burak Erbay açıklaması #2

    Mustafa Şentop tan CHP li Burak Erbay açıklaması #3

    CHP'li Burak Erbay TBMM kürsüsünde çekiçle telefonunu kırdı

    Mustafa Şentop tan CHP li Burak Erbay açıklaması #4


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