Mustafa Şentop’tan Çinli muhatabına Uygur Türkleri mesajı

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu ile görüşen Şentop, Uygur Türklerinin haklarına vurgu yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çin tarafından gelen talep üzerine, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu ile video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ile Çin arasında çeşitli alanlarda yürütülen projelerdeki iş birliği ve ekonomik ilişkiler ele alınan görüşme kapsamında, parlamentolar arası iş birliklerinin iki ülke ilişkilerine katkısı vurgulandı.

DHA’nın haberine göre; devlet başkanlarının ortak iradesi neticesinde Türkiye- Çin ilişkilerinin son yıllarda ivme kazandığı kaydedildi.

“Çin'in Türkiye'deki yatırımlarının artmasını arzu ediyoruz”

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin Yeniden Asya Girişimi kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'nin özel yerinin bulunduğunu, parlamentolar arasında düzenli diyaloğu tesis etmek ve karşılıklı ziyaretleri artırmak suretiyle ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Şentop, "Çin ile ikili ticaretimizi daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmamız gerekiyor. Çin'in Türkiye'deki yatırımlarının artmasını arzu ediyoruz." dedi.

“Türkiye'nin duruşu net, samimi ve ahlakidir”

Uygur Türklerinin, Türkiye için önemli yere sahip olduğunu belirten Şentop, şöyle konuştu:

"Uygur Türkleriyle etnik, dini ve kültürel bağlarımız var. Türkiye'nin bu konudaki duruşu net, samimi ve ahlakidir. Diğer ülke topraklarında yaşayan soydaş ve akraba topluluklarımızı, söz konusu ülkelerin iç işlerine karışmak için araçsallaştırma gibi bir anlayışımız olamaz. Biz bu insanları bulundukları ülkeler ile ülkemiz arasında bir köprü, iş birliği ve ilişkileri geliştirecek bir fırsat olarak görüyor, politikalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Soydaşlarımızı, bulundukları ülkede barış, huzur ve refah içerisinde, insan hakları temelinde hak ve hürriyetlere sahip oldukları bir iklimde yaşayabilmelerini ve ülkelerinin saygın birer vatandaşı olarak yaşadıkları ülkelere katkı verebilmelerini arzuluyoruz."