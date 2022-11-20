Mustafa Şentop'tan TSK'ya destek mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na destek mesajı yayınladı.

Terör örgütüne göz açtırmayan korkusuz Türk askeri teröristleri bitirmeye yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'nin Irak ve Suriye'de bulunan bölücü terör örgütüne yönelik mücadelesiyle Mehmetçik teröristlerin leşini çıkartıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine gelen destek mesajlarına bir yenisi daha eklendi.

Mustafa Şentop'tan destek mesajı geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na ilişkin bir paylaşım yaptı.

"Vatan uğruna bin can feda' kararlılığımızı kanıtlayarak yazılmıştır"

İHA'nın haberine göre, Mehmetçiğin yolunun açık olması temennisinde bulunan Şentop, "Dualarımız ve yüreğimiz şanlı ordumuzla. Cenab-ı Hak, mazluma kanat geren Mehmetçiğimizin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. Hiç kimse unutmasın ki; tarihimizin her bir sayfası, 'vatan uğruna bin can feda' kararlılığımızı kanıtlayarak yazılmıştır." ifadelerini kullandı.