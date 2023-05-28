Mustafa Varank, 70 yaşındaki kadını Togg ile sandığa getirdi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yürümekte zorlandığı için ilk turda oyunu kullanamayan vatandaşı, yerli ve milli araçla oy kullanmaya götürdü.

AA & Ensonhaber

Türkiye genelinde oy verme işlemi tüm heyecanıyla devam ediyor.

Gencinden yaşlısına milyonlarca vatandaş görevini yerine getiriyor.

Renkli görüntülerin de ortaya çıktığı tarihi günde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da dikkat çekti.

Bursa'da oyunu kullanan Bakan Varank, ilk turda yürüme rahatsızlığı çektiği için oy kullanamayan 70 yaşındaki Hatice Sevinç’i Togg ile sandığa getirdi.

Vatandaşı Togg'la sandığa götürdü

Bakan Varank, ardından 3148 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

İlk turda yürüme güçlüğü çektiği için oy kullanamayan 70 yaşındaki Hatice Sevinç’i Türkiye'nin yerli akıllı otomobili Togg ile oy kullanacağı okula getirdi.

"Vatandaşlarımız yurdumuzun dört bir yanında sandıklara gidiyor"

Oy kullanmanın ardından okul bahçesinde açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türk demokrasi tarihi açısında önemli bir günde tekrar sizlerin huzurundayız. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için vatandaşlarımız sandığa gidiyor. Her bir vatandaşımız aziz oylarını kullanmak için yurdumuzun dört bir yanında sandıklara gidiyorlar. Bizde biraz önce oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz.” dedi.

"Demokrasi sağlıklı işlediğinde en güzel neticeler ortaya çıkıyor"

Milletin her zaman doğru kararı vereceğinin altını çizen Varank, şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin takdirinin üzerinde hiçbir takdir yoktur. Bu manada bugün sandığa giden vatandaşlarımızı da önümüzdeki 5 yıllık süreçte yeni Cumhurbaşkanının seçmiş olacaklar. En güzel neticenin sandıktan çıkacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyoruz. ‘Bir oydan ne olur’ dememek lazım. Mutlaka sandığa giderek, vatandaşlık görevlerini yerine getirsinler. Demokrasi sağlıklı işlediğinde en güzel neticeler ortaya çıkıyor. Her partiden arkadaşlarımız sandıkta görev yapıyorlar.

"Her bir vatandaşımızın oyu çok değerli"

Bugün kendileri açısından farklı bir anlamın olduğuna değinen Bakan Varank, şöyle devam etti: