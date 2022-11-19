Mustafa Varank: Ambargolarla karşı karşıya kalan bir ülkeyiz

Ambargolarla karşılaştıklarını söyleyen Sanayi ve Teknolji Bakanı Mustafa Varank, İHA'lar bize verilmedi, verilmedi de ne oldu? Kendi silahlarımızı kendimiz yaptık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuzla'da bulunan bir beyaz eşya ve teknoloji firmasının fabrikasında "Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı" kapsamında TÜBİTAK'ın da destekleriyle hayata geçirilen "İleri Malzeme Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri Laboratuvarı" açılış törenine katıldı.

TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr.Hasan Mandal da Bakan Varank'a eşlik etti. Varank, konuşması öncesinde alanda sergilenen ürün ve teknolojileri inceledi, yetkililerden ürün ve teknolojiler hakkında bilgi aldı.

"İnovasyon ekosistemini büyütmeye devam ediyoruz"

İncelemeleri sonrasında açılış konuşması gerçekleştiren Mustafa Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak özel sektör iş birliğinde ülkemizin inovasyon ekosistemini büyütmeye devam ediyoruz. Takip edenler bilirler. Bu yıl içerisinde finansal teknolojiler, biyoteknoloji ve mobilite gibi tematik alanlara ev sahipliği yapan teknolojiyi geliştirme merkezlerinin açılışlarını gerçekleştirdik. Rekabetçi sektörler programı kapsamında endüstriyel tasarım merkezlerinden Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisine kadar birçok önemli araştırma altyapısının açılış heyecanına hep birlikte şahit olduk. İşte bugün de bu zincire yeni bir halka daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"A mbargolarla karşı karşıya kalan bir ülkeyiz"

"Büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yol, hiç şüphesiz katma değerli ve yüksek teknolojili üretimden geçiyor." diyen Bakan Varank, "Malumunuz zaman zaman gizli ya da açık ambargolarla karşı karşıya kalan bir ülkeyiz. Çok uzaklara da gitmeye lüzum yok, daha yakın zamanda İHA'ların kameralarının çeşitli bahanelerle ülkemize nasıl verilmediğini hepimiz şahitlik ettik. Verilmedi de ne oldu? Kendi kameramızı kendimiz yaptık. Bu manada baktığınızda, teknoloji üretmek demek aslında siyasi bağımsızlığı da tam anlamıyla kazanmak demek." dedi.

"Gelin beraber çalışalım"

Mikroçip imalatı için yatırım çağrısında bulunan Bakan Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'de taş üstüne taş koyan bütün müteşebbislerimizin her zaman yanında durmaya çalışıyoruz. Inverter kompresörler ne kadar önemli ve değerli ise, Türkiye'de aynı derecede önemli ve değerli bir yatırım da yapılması gerekiyor. Nedir bunlar? Mikroçipler. Gelin beraber çalışalım, biz verebileceğimiz desteği verelim. Bu çip yatırımını ülkemize kazandıralım diyorum." şeklinde konuştu.