Mustafa Varank bir kez daha paylaştı: Yine Reis yeniden Reis diyoruz Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı olan Mustafa Varank, seçim arifesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli ve milli otomobil Togg'la destek vererek paylaşımda bulundu.

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Türkiye yarın bir gün yaşayacak.

Milyonlarca seçmen sandığa giderek görevini yerine getirecek. Bu kapsamda 14 Mayıs arifesinde yurt genelinde seçim heyecanı yaşanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları, son kez mitingler düzenleyerek vatandaşlarla buluşuyor.

Bu süreçte çalışmalarını hız kesmeden sürdüren isimlerden biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı olan Mustafa Varank.

Togg'lu destek

Aday olduğu kentte seçmenlerle buluşarak AK Parti'nin çalışmalarını bir kez daha gözler önüne seren Bakan Varank, bugün ise desteğini gösteren yeni bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile videolu paylaşım yapan Varank, aracın arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yerleştirdi.

"Yine Reis yeniden Reis"

Paylaşımına ise şu notu düştü: