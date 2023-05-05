Mustafa Varank: Biz emekçi kardeşlerimizin kıymetinin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz Teknoloji ve Sanayi Bakanı Varank, Marmarabirlik'e yaptığı ziyarette, yurt dışından gelen yatırımcıların Türk işçisinin çalıştığı iş yerini sahiplenmesinin önemine işaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Marmarabirlik ziyaretini Türkiye’nin otomobili Togg ile gerçekleştirdi.

Başköy Tesislerine "Kapadokya" renkli Togg ile gelen Bakan Varank, Marmarabirlik çalışanları ile bir araya geldi.

Mustafa Varank, sıraya girip yemek aldı, ardından işçilerle birlikte yemek yiyip sohbet etti.

Marmarabirlik'e son 13 yılda 170 milyon liralık yatırım yapıldı. Üretim kapasitesi 55 bin tonlara, depolama kapasitesi 80 bin tonlara çıktı. 2017 yılında tarihlerinde ilk defa kâr payı dağıtı. Marmarabirlik kendi sektöründe 7 kez ihracat şampiyonluğuna ulaştı. Turquality marka destek programına dahil edilen ilk kooperatif oldu.

"Biz emekçi kardeşlerimizin kıymetinin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz"

Yemek sonrası işçilere hitap eden Bakan Varank, zaman zaman yabancı şirketlerle, global markalarla ve Türkiye’de yatırım yapan firmalarla bir araya geldiğini hatırlatarak şunları söyledi:

O firmalara 'Niye Türkiye’yi tercih ediyorsunuz?' diye soruyorum. Bana ilk söyledikleri şey şu oluyor. 'Biz dünyada Türk işçisi, Türk emekçisi gibi bir çalışanı hiçbir yerde görmedik. Bizim fabrikalarımıza gelip çalışan insanlar adeta kendi iş yerlerinde gelip çalışıyormuş gibi bizim şirketlerimizi, firmalarımızı sahipleniyorlar. Bunu dünyanın başka hiçbir yerinde göremezsiniz.’ Onun için istediğiniz yatırımı yapın, istediğiniz kadar finansmanınız olsun ama o tesislerde emek verecek helal kazanç elde etmek için ter dökecek vefakar, cefakar emekçileriniz yoksa o müesseseler hiçbir işe yaramaz. Onun için biz emekçi kardeşlerimizin kıymetinin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz.

Çalışanlar Togg ile deneme sürüşü yaptı

Diğer yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Marmarabirlik’e Togg ile gelmesi Marmarabirlik çalışanlarının büyük ilgisini çekti. Otomobili yakından görme fırsatı bulan çalışanlar test sürüşü yaptı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Togg karosu

Bakan Varank, çalışanlar ile bir araya gelirken, Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, günün anısına İznik çinisinden yapılan Anadolu kırmızısı Togg karosunu Bakan Varank’a takdim etti.