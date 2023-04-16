Mustafa Varank Bursa'da gençlerle sahurda buluştu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim bölgesi Bursa’da sosyal medya üzerinden duyurarak gençlerle sürpriz sahur buluşmasında Bursa Tahanlısı, simit ve börek ile sahur yaptı.

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Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kaldı...

Bir yandan afetin yaraları sarılmaya çalışırken bir yandan da seçim çalışmaları sürüyor.

Bakanlar 11 ayın sultanı Ramazan'da afetzede vatandaşları yalnız bırakmamak adına sahur ve iftarda depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Öte yandan son günlerde diğer illerdeki vatandaşlarla bir araya gelen bakanların sahur ve iftar programlarında renkli görüntüler kaydedildi.

Sosyal medyadan sahur daveti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa’daki sosyal medya hesabından "Gençler; Bu gece Abdal’da Bursa tahanlısı ve simit ile toplu değil Togg’lu sahur yapmaya var mısınız?" sorusunu yöneltti.

Çaylar Belediye Başkanından

Ardından da çayları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ısmarlayacağını ifade etti.

"Mekanı geçen seneden biliyorsunuz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da "Sahurda çaylar benden. Mekanı geçen seneden biliyorsunuz. Hepinizi bekliyorum gençler." mesajını paylaştı.

Fırında Bursa Tahanlısı

Bu paylaşımların ardından Bakan Varank, Gemlik rengi Togg T10X ile geldiği Tarihi Abdal Meydanında Bursalı gençlerle sahur yaptı.

Meydanda yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Varank, Abdal Simit Fırını’na girerek gençlere Bursa Tahanlısı, simit ve börek ikram etti.

"Togg gibi nice markaları bu şehirden çıkarmak için çalışacağız"

Togg’un Gemlik’te üretildiğini hatırlatan Varank şöyle dedi:

Togg gibi nice markaları bu şehirden çıkarmak için çalışacağız. Biz bir oldukça beraber oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olmaz biz buna inanıyoruz. Bizim bu gayretimizde en önemli yol arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz.

"Gençlerimize inanıyoruz onlar da bizi hiçbir zaman yolda bırakmıyorlar"

Varank, Togg’da çalışan yüzlerce genç olduğunu kaydederek şunları dedi:

İşte biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimize inanıyoruz onlar da bizi hiçbir zaman yolda bırakmıyorlar. Türkiye’nin otomobilini üretmeyi başardık, genç kardeşlerimizin sayesinde.

"Sayın bakanımız Bursa’ya hiç uzak değil"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da sosyal medya üzerinden buluşmanın gerçekleştiğini belirterek katılanlara teşekkür etti.

Bakan Varank’ın Togg ile sahura geldiğini ifade eden Aktaş şu şekilde konuştu:

Gördüğünüz araç Türkiye’nin 60 yıllık beklentisi. Sayın bakanımız Bursa’ya hiç uzak değil. Bu aracın çıkması için ben şahidim defalarca gece toplantılara geldi. Sabahın köründe geldi. Yeter ki bu araç çıksın diye.

16 bin tane yadigar bilet sözü

Sahurda Bakan Varank’a Bursaspor Başkanı Ömer Faruk Banaz tarafından forma hediye edildi. Banaz, “Yadigar Bilet” kampanyasından bahsetti.

Bakan Varank, 16 bin tane yadigar bilet alacağını söyledi.

Bursalı Togg

Bakan Varank, kendisine hediye edilen Bursaspor’un taraftar grubu Teksas’ın atkısını 16 BRS 99 plakalı Togg makam aracınının ön konsoluna serdi.

Bursaspor amblemli araç kokusunun da olması dikkatlerden kaçmadı.

"Gemlik’ten 4 arkadaşımız geldik"

Sahura katılan gençler de duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sosyal medya mesajını görerek sahura katıldığını ifade eden gençler, organizasyon için teşekkür etti.

Gemlik’ten sahura katılan gençler de "Togg’un başkenti Gemlik’ten 4 arkadaşımız geldik. Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Bursa'nın Tahanlısı

Bakan Varank’ın gençlere ikram ettiği Bursa’ya özgü tatlı bir pide olan Bursa Tahanlısı, kahvaltıda ve öğle yemeğinde tüketiliyor.

Ramazan ayında ise sahurda simit ile birlikte Bursalıların tercih ettiği bir lezzet olan Bursa Tahanlısı için Tarihi Abdal Meydanında toplanan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor.