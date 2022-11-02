Mustafa Varank: Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki teknoparklara gidebilir

Bakan Varank, gerçekleştirilen teknoloji yatırımlarına vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu'na seslenen Varank, "Londra'ya gitmesine gerek yok" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretine ilişkin konuştu.

Kılıçdaroğlu, söz konusu ülkeye ziyaretinde bilim ve teknoloji çevreleri ile bir araya gelecek.

"Kemal Bey'in teknolojiden haberi yok"

Varank, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Lideri'nin ziyareti hatırlatılarak buna ilişkin değerlendirmesi sorulan Varank, "Kemal Bey'in dünyadan da haberi yok, teknolojiden de haberi yok. ABD'ye gitti, hamburger yedi.

"Teknoloji görmek istiyorsa Türkiye'deki teknoparklara gidebilir"



'Türkiye'de hiç fabrika açılmadı' diyordu. Dün biz, İzmir'de 17 tesisin açılışını yaptık. Kendisine tavsiyem; hamburger yemeyi bıraksın, milletvekili olduğu İzmir'e gitsin, orada hem kumru yesin hem de fabrikaları görsün.

Teknoloji görmek istiyorsa da Türkiye'deki teknoparklara gidebilir, Bilişim Vadisi'ni ziyaret edebilir." ifadelerini kullandı.

Varank: Londra'ya gitmesine gerek yok

AA'nın haberine göre, Türkiye'den oyun yazılımcılarının geçen yıl Avrupa'da en fazla yatırım alan şirketler olduğunun altını çizen Varank, şöyle dedi:

"Teknoloji görmek isteyen, bizim gençlerimizi ziyaret edecek. Londra'ya gitmesine gerek yok."