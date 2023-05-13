Mustafa Varank macera parkurunda zipline kulesine çıktı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Osmangazi Belediyesi’nin Macera Bursa parkını gezerek adrenalin tutkunlarının heyecanına ortak oldu.

İHA

Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşla bir araya gelen adaylar renkli görüntülere sebep oluyor.

Gece gündüz düzenlenen programlara katılan adaylar seçmenleri dinleyerek vaadlerini yerine getiriyor.

Bu kapsamda sahada çalışmalarına yoğunluk veren bir isimde Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili adayı Mustafa Varank oldu.

Macera parkurlarını dolaştı

Bakan Varank, Hamitler Mahallesi’ndeki Macera Bursa’da ekstrem spor tutkunlarının vazgeçilmezleri olan zipcoaster, zipline, serbest düşüş, tırmanma duvarı ve macera ip parkurlarını inceledi.

Bakan zipline kulesine çıktı

Tesisteki vatandaşlarla sohbet eden Varank, görevlilerden parkurlar hakkında bilgi aldıktan sonra kaskını takarak zipline kulesine çıktı.

Vatandaşların alkışları eşliğinde kendisini hat üzerinde Bursa manzarasına doğru boşluğa bırakan Bakan Varank, keyifli anlar yaşadı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Bakan Varank’ın zipline deneyimine eşlik etti.

Macera Bursa’da eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade eden Bakan Varank, adrenalin tutkunlarını Hamitler’deki tesise davet etti.