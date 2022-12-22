Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, cumhurbaşkanı adayını netleştiremeyen altılı masaya 'Dallas' göndermesi yaptı.

Türkiye son 2 yılda girişimcilik alanında büyük bir ivme yakaladı.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK’ın Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programına katıldı.

Programda, Turkcell 6GEN LAB Projesi, Turkcell 6G ve Yapay Zeka Laboratuvarı tanıtıldı.

Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, Turkcell’in yeni geliştirdiği teknolojilerden unicorn olmaya aday şirketleri olduğunu söyledi.

Öte yandan Varank, teknolojik anlamda yapılan yeniliklerin yanı sıra gündeme dair de konuştu.

Mustafa Varank: Siyaset mi Dallas mı karıştırıyoruz VİDEO



"Türkiye’nin gündeminde zaten teknoloji var"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun teknoloji görmek için New York’a, Londra’ya gittiğini ifade eden Varank, “Diyor ki; ‘Ben New York’a gittim çünkü teknolojiyi Türkiye’nin gündemine sokmak istiyorum.’ Türkiye’nin gündeminde zaten teknoloji var. Ben sorsam: Turkcell, New York borsasında işlem gören bir şirket, sen bundan haberdar mısın? Muhtemelen bundan haberdar değildir.” ifadelerini kullandı.

"Turkcell’e teessüflerimi iletiyorum"

Varank, Kılıçdaroğlu’nun vizyon toplantısında danışmanı Jeremy Rifkin’e online bağlandığını, bunu da ‘Türkiye teknoloji görsün diye.’ anlattığını belirterek “Zoom programını kullanmayı teknolojinin geldiği en üst seviye zannediyor. Turkcell’e teessüflerimi iletiyorum. Keşte BİP Meet programını tanıtsaydınız da online bağlantıyı da Turkcell ile yapsaydı.” dedi.

"Biz kendi gündemimize odaklanıyoruz"

“Biraz latife biraz da vizyon farkını vatandaşlar görsün” diye bunları anlattığını kaydeden Varank, “Yoksa bizim onlarla işimiz yok. Biz kendi gündemimize odaklanıyoruz. Bu gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Zoom toplantısını, teknolojinin geldiği en üst seviye zannedenleri de kendi dar tartışmalarına hapsedeceğiz.” diye konuştu.

"Biz teknolojiye odaklanacağız"

Varank, siyasi gündemin karışık olduğunu vurgulayarak sözlerini Dallas’a atıfla şöyle tamamladı:

"Biz takip etmekte zorlanıyoruz. Bir tanesi diyor ki ‘Bizim ilişkimiz baba-oğul ilişkisi.’ İmamoğlu diyor ki; ‘Meral Akşener benim ablam.’ Yani siyaset mi yapıyorlar Dallas dizisi mi var biz açıkçası bunu karıştırıyoruz. Bizim gündemimiz belli. Biz teknolojiye odaklanacağız, işimize bakacağız."