Mustafa Varank: Teknofest kuşağı ülkenin geleceğini yazacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Teknofest kuşağı gümbür gümbür geliyor. Teknofest kuşağı bu ülkenin geleceğini yazacak kuşak olacak. Türkiye'nin başarı hikayelerini onlar yazacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün (SAGE) Ankara'daki yerleşkesinde, Teknofest kapsamında Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile ortaklaşa ilk kez düzenlenen Dikey İnişli Roket Yarışması'na katıldı.

Bakan Varank'a, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş eşlik etti.

108 takım ve binden fazla yarışmacının başvurduğu Dikey İnişli Roket Yarışması'nda, 8 ila 20 metre aralığındaki yüksekliğe çıkartılan roketler, kurulu sistem vasıtasıyla serbest bırakıldı ve güvenlik bağlantılarının aktive olması sonrasında operasyona başlandı.

Yumuşak iniş kriterini sağlayan takımlar, yarışmanın önceki aşamalarında gerçekleştirdikleri çalışmalar sonrasında elde ettikleri puanlar da göz önüne alınarak dereceye hak kazandı. Çeşitli rapor aşamalarını geçen ve atışa hak kazanan takımlar, 26 Ağustos Cuma gününe kadar mücadele edecek.

Teknofest kuşağı gümbür gümbür geliyor

Yarışma öncesinde stantları gezerek tasarlanan roketleri inceleyen ve öğrencilerin projelerini dinleyen Bakan Varank, Türk gençlerini uzay ve teknoloji alanlarına yönlendirmek amacıyla bu sene farklı yarışmalar başlattıklarını dile getirdi.

Bakan Varank, Türkiye'de Teknofest kuşağının yavaş yavaş oluşmaya başladığının altını çizerek, "Teknofest ateşiyle Türkiye'de artık çocuklar uzay, havacılık sektörlerinde çalışmak istiyor, bilim insanı olmak istiyor, araştırma geliştirme alanında daha fazla gayret göstermeye çalışıyor. Biz de onların önünü açarak aslında Türkiye'nin geleceği açısından büyük bir işe imza atmış oluyoruz. Teknofest kuşağı gümbür gümbür geliyor. Teknofest kuşağı bu ülkenin geleceğini yazacak kuşak olacak. Türkiye'nin başarı hikayelerini onlar yazacak. Biz gençlerimize güveniyoruz, onların başarılarıyla gurur duyuyoruz ve onları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"65 bin liraya kadar destek veriliyor"

Bakan Varank, Dikey İnişli Roket Yarışması'na katılanların roketleri arasında güzel tasarımlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hem çok profesyonel hem de amatör görüntülü roketlerimiz var. Bu işi çok profesyonel bir şekilde başarmış genç arkadaşlarımız var, biraz daha amatör görüntülü roketlerimiz var ama burada önemli olan, Türkiye'nin dört bir yanından gençler; takımlarını kuruyor, takım mücadelesi nedir, öğrenip gayret gösteriyor. SAGE gibi önemli bir enstitümüz de bu genç kardeşlerimize hem teknik destek hem de mentörluk desteği veriyor. Bunun yanında takımlara 65 bin liraya kadar malzeme ve maddi destek veriliyor. 'Bu gençler bu alanlara yönelsin, çalışsın' diye. Onun için her bir genç kardeşimizi başarılı bulduk, her bir genç kardeşimizi de gönlümüzde birinci ilan ettik. Ama bu bir yarışma tabii ki roketlerini yarıştıracaklar, bakalım hangi takım birinci olacak."





"Türk dünyasını birleştirici adımlar atıyoruz"

Teknofest için başka ülkelerden talepler geldiğini ve katılımcı olmak isteyenlerin bulunduğunu kaydeden Varank, "Bu talepleri değerlendiriyoruz, seneye hangi ülkede yaparız, arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Özellikle Orta Asya'dan Türk dünyasından büyük talep var. Türk dünyasını birleştirici adımları şu anda atıyoruz. Belki ortak bir etkinliği hep beraber düzenleyebiliriz." diye konuştu.